Danas oblačno sa slabom kišom, na planinama slab snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u jutarnjim satima i prije podne. Na planinama sa slabim snijegom. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren južnog smjera, a u višim područjima na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 6 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Tmurno vrijeme praćeno slabijim padavinama i umjerenim južnim strujanjem, uslovljava biometeorološke prilike slične kao u proteklih par dana. S obzirom da će temperaturne vrijednosti biti više od uobičajenih, tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, dekoncentracije, promjene raspoloženja. Opšta slika će se, sa prestankom padavina i stabilizacijom, popraviti u drugom dijelu dana.