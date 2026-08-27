Danas sunčano i veoma toplo, za Tuzlu izdato upozorenje

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza za danas donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok će temperature zraka u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine dostići 38 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena.

Tokom dana očekuje se znatno toplije vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 30 i 35 stepeni, a na jugu Bosne i Hercegovine do 38 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi FHMZ-a, za područje Tuzle danas je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura. U periodu od 12 do 18 sati očekuje se maksimalna temperatura oko 33 stepena.

Iz FHMZ-a građanima preporučuju da budu u toku s aktuelnom vremenskom prognozom, jer visoke temperature mogu uzrokovati manje smetnje tokom aktivnosti na otvorenom.

Poseban oprez preporučuje se osjetljivim kategorijama stanovništva, među kojima su starije osobe i mala djeca, zbog mogućih zdravstvenih rizika usljed visokih temperatura.