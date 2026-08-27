Danas sunčano i veoma toplo, za Tuzlu izdato upozorenje

Arnela Šiljković - Bojić
Ekstremne vrućine u Tuzli prikazane kroz ljetni prizor Trga slobode i termometar sa visokim temperaturama
Ekstremne vrućine sve češće obilježavaju ljetne dane u Tuzli / ilustracija

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza za danas donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok će temperature zraka u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine dostići 38 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena.

Tokom dana očekuje se znatno toplije vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 30 i 35 stepeni, a na jugu Bosne i Hercegovine do 38 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi FHMZ-a, za područje Tuzle danas je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura. U periodu od 12 do 18 sati očekuje se maksimalna temperatura oko 33 stepena.

Iz FHMZ-a građanima preporučuju da budu u toku s aktuelnom vremenskom prognozom, jer visoke temperature mogu uzrokovati manje smetnje tokom aktivnosti na otvorenom.

Poseban oprez preporučuje se osjetljivim kategorijama stanovništva, među kojima su starije osobe i mala djeca, zbog mogućih zdravstvenih rizika usljed visokih temperatura.

pročitajte i ovo

BiH

Danas do 36 stepeni, biometeorološke prilike uglavnom povoljne

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Nastavlja se intenzivan period visokih temperatura

BiH

Sunčano i toplo vrijeme u BiH: Temperature sutra do 36 stepeni

BiH

Nedim Sladić najavio novi toplotni udar: Temperature bi mogle doseći i...

BiH

Danas sunčano i toplo, temperature na jugu do 37 stepeni

BiH

Sutra sunčano i toplo, temperature na jugu do 37 stepeni

Vijesti

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode

Vijesti

Svjetski dan jezera: Pet bh. jezera koja vrijedi posjetiti i sačuvati

Magazin

Počinjete vježbati nakon 50. godine? Na ove stvari treba obratiti pažnju

Magazin

Dijete se često ljuti? Iza takvog ponašanja može se kriti nešto drugo

Vijesti

Zabranjeno kupanje na plaži u Crnoj Gori zbog bakterija

Učitati više