Danas sunčano, poslijepodne promjena vremena

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini prijepodne preovladavati sunčano vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno naoblačenje sa zapada.

Od poslijepodnevnih sati, a posebno tokom noći na subotu, naoblačenje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U sjevernim i centralnim područjima Bosne tokom noći mogući su i jači pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, većinom južnog i jugozapadnog smjera, dok će u sjevernim krajevima puhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Povremeno su mogući i jači udari vjetra.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijusa.