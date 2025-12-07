Oblačno jutro u većem dijelu BiH: Evo kakav nas dan očekuje

RTV SLON
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavalo oblačno vrijeme, dok je na jugu zabilježeno djelomično vedro jutro. Slaba kiša pada na istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Temperature izmjerene u 7 sati kretale su se od 3°C u Banja Luci i Sokolcu, do 12°C u Mostaru.

U Tuzli je u istom terminu izmjereno 5°C, uz relativnu vlažnost od 100 posto, slab istočni vjetar brzine 1 m/s i barometarski tlak od 979,8 hPa. U posljednja 24 sata na području Tuzle registrovano je 8 mm padavina.

Tokom dana u većem dijelu zemlje zadržaće se oblačno vrijeme, uz povremenu slabu kišu na istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Na jugu je očekivano postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 4 i 9°C, dok će na jugu dostizati od 11 do 15°C.

