Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, poslijepodne mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

Tokom dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 25 i 32 stepena Celzijusa, dok će na jugu zemlje dostići i do 37 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne. Svježije noćne i jutarnje temperature doprinijet će ugodnijem osjećaju, ali bi porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme te mogućnost pljuskova mogli uzrokovati pojačane tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata.

Građanima se preporučuje da u poslijepodnevnim satima smanje fizičke aktivnosti i, kada je to moguće, izbjegavaju duži boravak na otvorenom, posebno tokom sunčanijih dijelova dana.