Danas u našoj zemlji sunčano uz malu oblačnost

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 38 °C

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Vrućina i natprosječne temperature zraka remetiće opštu sliku tokom cijelog dana. Preporučljivo je maksimalno reducirati boravak na otvorenom i izlaganje jačim naporima.

Planirane aktivnosti trebalo bi provoditi u jutarnjim satima, poželjno je ne pretjerivati sa odijevanjem i konzumirati dovoljno tečnosti. U noćnim satima mogući su problemi sa snom, usljed nedostatka svježine.