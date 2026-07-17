Danas vrhunac vrućine, od vikenda pljuskovi i osjetno zahlađenje

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac kratkotrajnog i sparnog toplotnog talasa, dok meteorolozi već od vikenda najavljuju postepeni pad temperatura, a početkom naredne sedmice i osjetnije zahlađenje u svim krajevima zemlje.

Prema podacima stranice BH Meteo, u Mostaru je jučer izmjereno 38 stepeni, ali je zbog visoke vlažnosti zraka subjektivni osjećaj temperature dostizao čak 45 stepeni.

Temperature bi danas u pojedinim područjima mogle dostići 39 stepeni, posebno na području Mostara i Višegrada. Zbog velike vrućine širom zemlje na snazi su meteorološka upozorenja, dok je za veći dio Bosne i Hercegovine izdat narandžasti meteoalarm.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, a poseban oprez savjetuje se starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima.

Federalni hidrometeorološki zavod za danas prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kretat će se od 29 do 35, a na jugu zemlje do 39 stepeni.

Promjena vremena očekuje se tokom vikenda. U Bosni će biti nestabilno, uz kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će u Hercegovini preovladavati sunčanije vrijeme, uz znatno manju mogućnost padavina.

Izraženije nestabilnosti moguće su u Posavini i centralnim planinskim područjima. Temperature će postepeno padati, pa će se najviše dnevne vrijednosti kretati od oko 22 stepena u pojedinim dijelovima Bosne do 37 stepeni na krajnjem jugu zemlje.