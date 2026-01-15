Defile vozila u Tuzli: Danas je Dan vozača i automehaničara

Dan vozača i automehaničara bit će obilježen danas u Tuzli i to svečanim defileom. Ovaj dan obilježava se još od davne 1960. godine kada je Josip Broz Tito postao počasni član Saveza vozača Jugoslavije. Nakon rata tradicija je sačuvana u našoj zemlji.

Cilj događaja je da se ukaže na značaj vozača i automehaničara, čiji je rad godinama neizostavan dio funkcionisanja saobraćaja i privrede grada.

Kretanje kolone kroz gradske saobraćajnice

Formiranje kolone planirano je na prostoru autobaze GIPS Tuzla, odakle će vozila krenuti u svečani defile kroz više gradskih naselja i glavnih saobraćajnica.

Trasa kretanja obuhvata područje autobaze kod Siporeksa, zatim Mladije i Kreku Novu, nakon čega kolona nastavlja Južnom magistralom prema Brčanskoj Malti.

Defile će se potom kretati Titovom ulicom, Ulicom Slavka Mičića i Skojevskom, uz povratak prema početnoj lokaciji kod Siporeksa.

Sigurnost saobraćaja tokom defilea

Iz Udruženja ističu da će defile biti organizovan uz pratnju i obezbjeđenje službenih vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime će biti osigurano bezbjedno i kontrolisano odvijanje saobraćaja.

Građanima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje tokom prolaska kolone, kako bi događaj protekao bez zastoja i incidenata.

Udruženje vozača i automehaničara Grada Tuzla uputilo je poziv građanima da, u skladu sa svojim mogućnostima, proprate defile i na taj način daju podršku ovom obilježavanju.

Kako navode organizatori, Dan vozača i automehaničara prilika je da se oda priznanje ljudima koji su decenijama na cestama i u radionicama, često daleko od očiju javnosti, ali sa ključnom ulogom u svakodnevnom životu i razvoju Tuzle.