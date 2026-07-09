Djeca u Brčkom ispod mosta pronašla tri ručne bombe

Djeca u Brčkom pronašla su tri ručne bombe M-75 u naselju Čađavac, a eksplozivne naprave bile su zapakovane u plastičnu kutiju i ostavljene u kesi ispod mostića uz lokalni put.

Nakon što su tokom igre uočila sumnjivu kesu, djeca su o tome odmah obavijestila roditelje, a zatim su alarmirane nadležne službe. Prijava je Operativno-komunikacijskom centru zaprimljena jučer u poslijepodnevnim satima.

Koordinator za deminiranje u Odjeljenju za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH Danijel Đurić potvrdio je da je ekipa izlaskom na teren utvrdila da se radi o tri ručne bombe M-75. Bombe su izuzete i smještene na sigurno do konačnog uništenja, koje se obavlja na za to predviđenom poligonu nakon prikupljanja određene količine neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Prema riječima Đurića, način na koji su bombe bile zapakovane upućuje na to da ih je neko namjerno ostavio na toj lokaciji. Ručne bombe bile su u plastičnoj kutiji, oblijepljenoj papirnom ljepljivom trakom, a potom stavljene u plastičnu kesu i ostavljene ispod mostića, na mjestu kojim prolaze i djeca.

U prvoj polovini ove godine Operativno-komunikacijski centar zaprimio je 23 prijave građana koje su se odnosile na pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava. Iz nadležnih službi ponovo apeluju na građane da oružje, municiju i eksplozivne naprave ne odbacuju u prirodu, niti ih ostavljaju uz puteve ili na drugim javnim površinama.

Građani koji pronađu ili posjeduju municiju, naoružanje, minsko-eksplozivna ili druga neeksplodirana sredstva mogu pozvati Operativno-komunikacijski centar na brojeve 121 ili 123. Prijave mogu biti anonimne, bez krivične odgovornosti i bez prijave policiji.

Majka djevojčice koja je pronašla eksplozivne naprave ispričala je da su njena kćerka i rođak tokom igre ispod mostića primijetili plastičnu kesu u kojoj se nalazila kutija. Kada su shvatili da bi se unutra mogla nalaziti bomba, odmah su je ostavili, udaljili se i sve prijavili roditeljima.

Ona smatra da su eksplozivne naprave na toj lokaciji ostavljene neposredno prije pronalaska, jer su kutija i traka, kako kaže, bile čiste i bez tragova dužeg stajanja na otvorenom. Apelovala je na nadležne institucije da ovakvim slučajevima posvete dodatnu pažnju, posebno zbog činjenice da su ručne bombe pronađene na mjestu gdje se igraju djeca.