Dodik: RS priprema izvještaj koji će Rusija predstaviti na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a

Rusija je početkom septembra najavila da će, na njen zahtjev, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra održati sjednicu posvećenu situaciji u Bosni i Hercegovini.

Milorad Dodik, kojem je mandat predsjednika Republike Srpske oduzet zbog pravosnažne presude, izjavio je nakon povratka iz Sočija da entitet RS priprema izvještaj koji će upravo Rusija predstaviti na toj sjednici.

„Rusija ima pravo da pokrene raspravu kao garant Dejtonskog sporazuma,“ napisao je Dodik na svom Instagram nalogu.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da će Moskva tokom svog predsjedavanja Vijećem sigurnosti UN-a iskoristiti priliku da „preispita“ Dejtonski mirovni sporazum iz 1995. godine, tvrdeći da sporazum „zadire u prava srpskog naroda“ i da bi mogao „kolabirati“.

„Rusija će iskoristiti svoje predsjedavanje da otvori pitanje Dejtonskog sporazuma, koji, po svemu sudeći, ne funkcioniše na način kako je prvobitno zamišljen,“ poručio je Lavrov.

Institut za proučavanje rata (ISW) upozorio je da Rusija planira destabilizirati Bosnu i Hercegovinu tokom svog predsjedavanja Vijećem sigurnosti UN-a.

Na dnevnom redu sjednice, koja se redovno održava u oktobru, očekuje se i odluka o produženju mandata misije EUFOR Althea, kao i razmatranje izvještaja visokog predstavnika u BiH. Činjenica da Rusija ovog mjeseca predsjedava Vijećem sigurnosti izazvala je zabrinutost u političkom vrhu BiH.

Reakcije na najavljenu sjednicu podijeljene su.

U Sarajevu to smatraju pokušajem Moskve da podrži politiku Milorada Dodika i ospori legitimitet međunarodnih institucija u BiH, dok u Banjoj Luci tvrde da je „pritisak na Republiku Srpsku politički motivisan“ i da RS ima pravo tražiti podršku i saveznike na globalnom planu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić najavio je da će prisustvovati sjednici u New Yorku.

„Ovdje je očigledno riječ o koordiniranoj akciji ruske diplomatije, dok Dodik očajnički pokušava dobiti zaštitu Moskve, ne samo za sebe lično, već i za poteze koje povlači. Moja je namjera da budem na toj sjednici Vijeća sigurnosti i da, jednostavno, kažemo našu stranu cijele priče,“ poručio je Komšić.