Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla odbacuje optužbe i apeluje na zaštitu djece

Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla reagovao je na navode koji su se posljednjih dana pojavili u pojedinim medijima, izražavajući nevjericu i zaprepaštenje zbog, kako navode, paušalnih i netačnih tvrdnji koje stavljaju djecu na stub srama.

Iz Doma ističu da do zvanične izjave Tužilaštva Tuzlanskog kantona nisu imali priliku obratiti se javnosti, ali su odlučili reagovati kako bi zaštitili korisnike i radnike koji, kako kažu, godinama predano brinu o djeci bez roditeljske zaštite. Sa ogorčenjem odbacuju tvrdnje iznesene u medijima, naglašavajući da one nanose veliku štetu djeci i ugledu Doma, u kojem trenutno boravi više od šezdeset djece, uzornih učenika i mladih koji ne zaslužuju da budu predmet negativnih komentara.

Posebno pojašnjavaju da je sastavni dio Doma Prihvatilište za djecu, gdje se smještaju maloljetnici koji su pretrpjeli različite oblike zlostavljanja ili eksploatacije, te da to predstavlja sigurno utočište nakon teških trauma. Prihvatilište, koje djeluje od 2015. godine, do sada je bilo privremeni dom za više od dvije stotine djece kojima je pružena briga, sigurnost i stručna podrška.

Iz Doma pojašnjavaju da djeca u Prihvatilište dolaze nakon što ih uputi Centar za socijalni rad, a zadržavaju se samo privremeno, dok se ne pronađe trajno rješenje i adekvatna zaštita. Boravak u ovoj ustanovi traje od 48 sati do najduže 90 dana, nakon čega dalju brigu o djeci preuzimaju centri za socijalni rad i porodice.

Dom apeluje na medije i građane da se uzdrže od negativnih komentara i objava koje, kako navode, dodatno štete djeci koja su smještena u ustanovi. Dodaju da Dom i njegovi zaposlenici ostaju dosljedni svom pozivu i misiji – pružanju sigurnog okruženja, pomoći i podrške svoj djeci kojoj je to potrebno.