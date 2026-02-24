Domaći sok od bundeve kao zimski dodatak ishrani

Ako vam je ostalo viška bundeve ili ste načeli veću tikvu pa ne znate kako je iskoristiti, jedno od rješenja je domaći sok koji se jednostavno priprema i može biti dobar dodatak zimskoj ishrani.

Bundeva je nutritivno bogata namirnica. Sadrži značajne količine vitamina A i C, kalija, fosfora, kalcija i magnezija, a istovremeno ima nisku energetsku vrijednost, oko 26 kalorija na 100 grama svježe tikve. Često se preporučuje kao lagana i lako probavljiva namirnica, posebno osobama koje vode računa o ishrani.

Osim što se koristi za pečenje, pripremu juha, pirea ili pita, bundeva se može pretvoriti i u ukusan napitak. Osnovni recept podrazumijeva da se tikva narezana na komade kratko obari u kipućoj vodi, tek toliko da omekša. Kada se prohladi, po želji se doda još vode, malo šećera ili meda te limunov sok, nakon čega se sve izmiksa štapnim mikserom ili u blenderu.

Ako je tikva prirodno slatka, nije potrebno dodavati mnogo zaslađivača. Sok se može prilagoditi vlastitom ukusu, pa se bundeva može kombinovati s jabukama ili mrkvom. U tom slučaju prvo se kuhaju tvrđi sastojci, poput mrkve ili jabuka, a zatim se dodaje tikva kako bi se sve zajedno kratko obarilo i izmiksalo. Za bistriji sok moguće ga je procijediti kroz gazu.

Za dodatnu aromu mogu se koristiti začini poput đumbira, kurkume ili cimeta. Komadić svježeg đumbira ili štapić cimeta mogu se prokuhati zajedno s vodom prije dodavanja tikve, dok se mljeveni začini mogu umiješati nakon kuhanja.

Ako sok planirate potrošiti u kratkom roku, dovoljno ga je sipati u sterilizirane boce i čuvati u frižideru. Za duže čuvanje preporučuje se pasterizacija. Boce se stavljaju u posudu s vodom tako da tri četvrtine budu potopljene, uz krpu na dnu kako se ne bi dodirivale. Voda se zagrijava na oko 75 stepeni, bez ključanja, i postupak traje približno 25 minuta. Nakon toga boce se ostavljaju da se ohlade u vodi.

Pasterizacija je moguća i u pećnici na istoj temperaturi, dok se u soku ne pojave sitni mjehurići koji se kreću prema površini. Nakon hlađenja, boce se čuvaju na tamnom i hladnom mjestu. Otvoreni sok treba držati u frižideru i potrošiti u roku od nekoliko dana.