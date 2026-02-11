Ermin Bičakčić stiže na Grbavicu i potpisuje za Željezničar

Iskusni defanzivac i bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Bičakčić danas bi trebao doputovati u Sarajevo i potpisati ugovor sa Željezničarom, potvrđeno je za Faktor, čime bi Plavi dobili veliko pojačanje u zadnjoj liniji.

Zvorničanin je bez angažmana od ljeta 2025. godine, kada je okončao saradnju s Eintrachtom iz Braunschweiga, a na Grbavicu dolazi s bogatim internacionalnim iskustvom. Tokom karijere odigrao je 162 utakmice u Bundesligi i 102 susreta u Bundesligi 2, dok je najdublji trag ostavio u Hoffenheimu, gdje je bio prepoznatljiv po čvrstoj i borbenoj igri. U Njemačkoj je nastupao i za Stuttgart.

Bičakčić je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao 43 nastupa i bio dio selekcije koja je igrala Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Prema procjenama specijaliziranih portala, njegova trenutna tržišna vrijednost iznosi oko 300.000 eura.

Prema ranijim informacijama, dolazak Bičakčića ne bi trebao biti jedini posao Željezničara u ovom prijelaznom roku, jer je blizu potpisa i desni bek Patrik Gabrijel Galchev, fudbaler s bugarskim pasošem čija je procijenjena vrijednost oko 900.000 eura.