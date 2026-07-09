Evo koji dokumenti su vam potrebni za proces povrata PDV-a na prvu nekretninu

Od jučer građani u BiH mogu podnositi zahtjeve za povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.
U nastavku donosimo vam spisak koji dokumenti su vam potrebni ukoliko planirate aplicirati.
- zahtjev za povrat PDV-a podnosi se na Obrascu ZKPS
- izvod iz matične knjige rođenih, te izvod iz matične knjige vjenčanih ukoliko zaključeni brak nije evidentiran u izvodu iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu;
- potvrda o prebivalištu;
- notarski obrađen ili sudski ovjeren ugovor o kupoprodaji stana;
- poreska faktura prodavca stana sa iskazanim PDV-om;
- dokaz da je ugovorena kupoprodajna cijena stana sa uključenim PDV-om u cjelosti plaćena;
- uvjerenje nadležnih poreskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH da kupac u posljednjih sedam godina (računajući od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja) nije bio obveznik plaćanja poreza u vezi sa nekretninama iz stava (6) tačka a) Pravilnika;
- uvjerenje nadležnog organa za imovinsko-pravne poslove (izdato po mjestu prebivališta kupca) da kupac, osim stana za koji traži povrat PDV-a, nema u posjedu, vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine iz stava (6) tačka a) Pravilnika;
- dokaz da je kupljeni stan evidentiran u službenim evidencijama nadležnog organa;
- izjava kupca prvog stana (Obrazac IKPS) sa ovjerenim potpisom;
- ovjerena izjava (lista) o članovima porodičnog domaćinstva;
- potvrda banke ili ugovor o otvaranju važećeg transakcijskog računa na koji će biti izvršen povrat PDV-a;
- odgovarajuća uvjerenja za supružnika, radi utvrđivanja imovine stečene u braku.
Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev ne smiju biti stariji od šest mjeseci. Izuzetak su notarski obrađen ili sudski ovjeren ugovor o kupoprodaji stana, poreska faktura prodavca sa jasno iskazanim PDV-om, kao i potvrda banke ili ugovor o otvorenom važećem transakcijskom računu na koji će biti izvršen povrat PDV-a.
Kupac pravo na povrat PDV-a može ostvariti za stan površine do 40 kvadratnih metara. Ukoliko se pravo koristi i za članove porodičnog domaćinstva, ova površina se uvećava za dodatnih 15 kvadratnih metara po svakom članu domaćinstva.
Za svakog člana domaćinstva za kojeg se traži povrat PDV-a potrebno je dostaviti dokumentaciju propisanu članom 105a. Pravilnika, uključujući i dokaze o srodstvu, ukoliko se ono ne može utvrditi iz već priloženih dokumenata.
Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili lično, predajom na protokol Odsjeka za poreze nadležnog regionalnog centra, prema sjedištu prodavca stana.
Ako zahtjev bude dostavljen regionalnom centru koji nije nadležan prema sjedištu prodavca, Uprava za indirektno oporezivanje BiH će ga službenim putem proslijediti nadležnom regionalnom centru na dalje postupanje. U tom slučaju podnosilac zahtjeva neće morati ponovo dostavljati dokumentaciju.