Evo koji dokumenti su vam potrebni za proces povrata PDV-a na prvu nekretninu

Kupac pravo na povrat PDV-a može ostvariti za stan površine do 40 kvadratnih metara. Ukoliko se pravo koristi i za članove porodičnog domaćinstva, ova površina se uvećava za dodatnih 15 kvadratnih metara po svakom članu domaćinstva.

Za svakog člana domaćinstva za kojeg se traži povrat PDV-a potrebno je dostaviti dokumentaciju propisanu članom 105a. Pravilnika, uključujući i dokaze o srodstvu, ukoliko se ono ne može utvrditi iz već priloženih dokumenata.

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili lično, predajom na protokol Odsjeka za poreze nadležnog regionalnog centra, prema sjedištu prodavca stana.

Ako zahtjev bude dostavljen regionalnom centru koji nije nadležan prema sjedištu prodavca, Uprava za indirektno oporezivanje BiH će ga službenim putem proslijediti nadležnom regionalnom centru na dalje postupanje. U tom slučaju podnosilac zahtjeva neće morati ponovo dostavljati dokumentaciju.