FBiH olakšava zapošljavanje stranaca dok skoro 200.000 ljudi čeka na birou

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila je izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca s ciljem pojednostavljivanja procedura izdavanja radnih dozvola i ubrzavanja administrativnih postupaka. Predložene promjene dolaze u trenutku kada poslodavci u više sektora upozoravaju na nedostatak radne snage, iako se na evidencijama zavoda za zapošljavanje i dalje nalazi veliki broj nezaposlenih osoba.

Jedna od najvažnijih novina je uvođenje liste deficitarnih zanimanja. Riječ je o poslovima za koje na tržištu rada nema dovoljno domaćih radnika, pa bi zapošljavanje stranaca u tim sektorima trebalo biti jednostavnije. Prema prijedlogu zakona, Federalni zavod za zapošljavanje svake godine će do 30. oktobra utvrđivati listu deficitarnih zanimanja za narednu godinu.

Za poslove koji budu uvršteni na tu listu poslodavci više neće morati prolaziti proceduru provjere da li među nezaposlenima postoje domaći radnici koji mogu obavljati taj posao. Lista će se formirati nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem i uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Prilikom određivanja deficitarnih zanimanja uzimat će se u obzir stvarne potrebe tržišta rada, nedostatak određenih kadrova na evidencijama nezaposlenih, kao i planirani investicijski i razvojni projekti. Odluka o deficitarnim zanimanjima bit će javno dostupna na internet stranicama Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi.

Izmjenama zakona preciziraju se i rokovi za produženje radnih dozvola. Poslodavci će zahtjev za produženje dozvole morati podnijeti najranije 60, a najkasnije 30 dana prije isteka postojeće dozvole. S druge strane, kantonalne službe za zapošljavanje bit će obavezne da o potpunom zahtjevu odluče u roku od 30 dana.

Novi propisi uvode i dodatne obaveze za poslodavce. Ukoliko strani radnik ne zasnuje radni odnos ili prestane raditi kod poslodavca, poslodavac će to morati prijaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje i Službi za poslove sa strancima u roku od 15 dana. Nepoštivanje ove obaveze tretirat će se kao prekršaj.

Jedna od izmjena odnosi se i na mogućnost izdavanja radne dozvole osobama koje su se ranije odrekle državljanstva Bosne i Hercegovine. Također je predviđeno da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike posebnim pravilnikom detaljno uredi postupak izdavanja radnih dozvola, a taj pravilnik mora biti donesen najkasnije 90 dana nakon stupanja zakona na snagu.

Kantonalne službe za zapošljavanje imat će i obavezu vođenja evidencije o svim izdatim radnim dozvolama u skladu s propisima iz oblasti zapošljavanja. Ukoliko prijedlog dobije podršku u Parlamentu Federacije BiH, zakon bi trebao stupiti na snagu osam dana nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Istovremeno, najnoviji podaci pokazuju da na evidencijama nezaposlenih u Bosni i Hercegovini i dalje postoji veliki broj osoba koje traže posao. Prema mjesečnom izvještaju Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 30. novembra 2024. godine na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja nalazilo se 321.912 nezaposlenih osoba.

U odnosu na prethodni mjesec taj broj je smanjen za 1.231 osobu ili 0,38 posto, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne godine nezaposlenost manja za 22.754 osobe, odnosno 6,6 posto.

Najveći udio među nezaposlenima čine kvalificirani radnici kojih je registrovano 100.470 ili nešto više od 31 posto. Slijede nekvalificirani radnici sa 94.181 osobom, odnosno oko 29 posto, te osobe sa srednjom stručnom spremom kojih je 91.577 ili približno 28,5 posto.

Podaci pokazuju i da žene čine značajan dio nezaposlenih. U novembru 2024. godine među novoprijavljenim osobama koje traže posao bilo je 11.028 ljudi, od čega 5.806 žena. U istom mjesecu sa evidencije je brisano 12.331 osoba, a posao je pronašlo 7.578 ljudi, od čega 4.183 žene.

Poslodavci su u tom periodu zavodima i službama zapošljavanja prijavili potrebu za zapošljavanjem 1.745 radnika, dok je registrovano 8.177 osoba kojima je prestao radni odnos.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2024. godine u zemlji je bilo zaposleno 858.598 osoba, od čega 391.572 žene. Ukupan broj zaposlenih u odnosu na prethodni mjesec nije se značajno mijenjao.

Rezultati Ankete o radnoj snazi za treći kvartal 2024. godine pokazuju da je radnu snagu u BiH činilo oko 1.427.000 ljudi, dok je broj ekonomski neaktivnih iznosio 1.449.000 osoba. U okviru radne snage bilo je zaposleno oko 1.254.000 ljudi, dok je 173.000 osoba bilo nezaposleno.

Anketna stopa nezaposlenosti u tom periodu iznosila je 12,2 posto, što je manje nego u prethodnom kvartalu kada je iznosila 13,3 posto. Ipak, nezaposlenost mladih i dalje ostaje jedan od najvećih izazova, jer je stopa nezaposlenosti među osobama od 15 do 24 godine iznosila 31,4 posto.