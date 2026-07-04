Gornja Lipnica dobila 700 metara obnovljenog puta

Ali Huremović
Gornja Lipnica dobila 700 metara obnovljenog puta

Gornja Lipnica dobila je 700 metara obnovljenog puta prema mezarju Mujino brdo, čime je građanima omogućen sigurniji i kvalitetniji pristup ovom lokalitetu.

Završetak radova objavio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, ističući da je riječ o još jednom infrastrukturnom projektu koji ima značaj za svakodnevni život građana.

Gornja Lipnica: Radovi vrijedni 97.800 KM

Sanacija puta prema mezarju Mujino brdo realizovana je u dužini od 700 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi 97.800 KM.

Ovaj putni pravac posebno je važan za mještane Gornje Lipnice, jer omogućava bolji i dostojanstveniji pristup mezarju, ali i doprinosi ukupnom poboljšanju putne infrastrukture u ovoj mjesnoj zajednici.

Iz Grada Tuzle ističu da se ulaganja u komunalnu i putnu infrastrukturu nastavljaju kroz projekte u različitim dijelovima grada, s ciljem unapređenja sigurnosti, pristupačnosti i kvaliteta života građana.

Gradonačelnik Lugavić poručio je da svaka završena investicija pokazuje opredijeljenost Grada Tuzle da se konkretni projekti realizuju u mjesnim zajednicama i da se ravnomjerno ulaže u potrebe građana.

pročitajte i ovo