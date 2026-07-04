Gornja Lipnica dobila 700 metara obnovljenog puta

Gornja Lipnica dobila je 700 metara obnovljenog puta prema mezarju Mujino brdo, čime je građanima omogućen sigurniji i kvalitetniji pristup ovom lokalitetu.

Završetak radova objavio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, ističući da je riječ o još jednom infrastrukturnom projektu koji ima značaj za svakodnevni život građana.

Gornja Lipnica: Radovi vrijedni 97.800 KM

Sanacija puta prema mezarju Mujino brdo realizovana je u dužini od 700 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi 97.800 KM.

Ovaj putni pravac posebno je važan za mještane Gornje Lipnice, jer omogućava bolji i dostojanstveniji pristup mezarju, ali i doprinosi ukupnom poboljšanju putne infrastrukture u ovoj mjesnoj zajednici.

Iz Grada Tuzle ističu da se ulaganja u komunalnu i putnu infrastrukturu nastavljaju kroz projekte u različitim dijelovima grada, s ciljem unapređenja sigurnosti, pristupačnosti i kvaliteta života građana.

Gradonačelnik Lugavić poručio je da svaka završena investicija pokazuje opredijeljenost Grada Tuzle da se konkretni projekti realizuju u mjesnim zajednicama i da se ravnomjerno ulaže u potrebe građana.