Grad Tuzla raspisao javni poziv za stručno osposobljavanje

Grad Tuzla raspisao je javni poziv za prijem 21 osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u gradskim službama za upravu i stručnim službama.

Poziv je namijenjen osobama koje nakon završetka obrazovanja nemaju radno iskustvo ili nemaju dovoljno iskustva potrebnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, a nalaze se na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Planiran je prijem 16 osoba sa visokom stručnom spremom, odnosno završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, kao i pet osoba sa završenim četvrtim stepenom srednje stručne spreme.

Stručno osposobljavanje za osobe sa visokoškolskim obrazovanjem trajat će najduže 12 mjeseci, dok je za kandidate sa završenom srednjom školom predviđeno trajanje do šest mjeseci.

Javni poziv ostaje otvoren do 28. jula 2026. godine, a detaljne informacije i uslovi prijave dostupni su na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle, u rubrici Javni pozivi.