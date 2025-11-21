Građani upozoravaju na oštećen crijep u centru Tuzle, traže hitnu reakciju nadležnih

Građani u centru Tuzle upozoravaju da se na jednoj od kuća, preko puta slastičarne Iljazović, odlomio dio crijepa koji svakog trenutka može pasti na prolaznike i izazvati ozbiljne povrede.

Kažu da se opasno nagnuti crijep već danima drži na ivici krova i da zbog velike frekvencije ljudi na tom mjestu predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti.

Ističu da su prolaznici primijetili problem i međusobno se upozoravaju dok prolaze ispod kuće, ali strahuju da svako kašnjenje u reakciji može dovesti do neželjenih posljedica.

Pozivaju nadležne da što hitnije izađu na teren, osiguraju prostor i otklone opasnost prije nego što dođe do nesreće.