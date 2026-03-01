Halilagić čestitao Dan nezavisnosti: Domovina se čuva odgovornošću i poštenim radom

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je javnu čestitku građankama i građanima povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

U poruci je istakao značaj ovog datuma kao podsjetnika na odluku o suverenoj i cjelovitoj državi.

„U ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime, svim građankama i građanima Tuzlanskog kantona upućujem iskrene čestitke povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine“, naveo je Halilagić.

Naglasio je da ovaj praznik simbolizira jasnu i hrabru odluku da Bosna i Hercegovina bude i ostane domovina svih svojih ljudi. „Ovaj praznik podsjeća nas na veliku, jasnu i hrabru odluku da Bosna i Hercegovina bude i ostane svoja, cjelovita i domovina svih svojih ljudi. Dan nezavisnosti nije samo sjećanje na prošlost – to je obaveza prema sadašnjosti i obećanje za budućnost“, poručio je premijer TK.

Posebno je istakao poruku „Čuvamo domovinu“, naglašavajući da se domovina brani i gradi svakodnevnim djelima. „Danas posebno ističemo poruku ‘Čuvamo domovinu’ – jer domovina se ne čuva samo riječima, već odgovornošću, poštenim radom, uvažavanjem drugih i brigom za slabije. Čuva se u učionici i porodici, u sportu i kulturi, u znanju i radu, a najviše onda kada mladima pružimo priliku da ostanu, uče, stvaraju i grade svoju budućnost ovdje“, naveo je Halilagić.

U čestitki je odata počast svima koji su dali živote za slobodu i nezavisnost države. „S dubokim poštovanjem prisjećamo se i svih koji su za slobodu, nakon opredjeljenja i u borbi za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, dali svoje živote i dijelove sebe. Naša zahvalnost njima danas se mjeri djelima: kako čuvamo istinu, kako gradimo pravednije društvo i kako brinemo o svakom čovjeku“, istakao je.

Na kraju je poručio da Dan nezavisnosti treba biti podsticaj za jačanje zajedništva. „Stoga, neka nam Dan nezavisnosti bude zajednička inspiracija da jačamo slogu, saradnju i povjerenje, te da Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu činimo mjestom u kojem se želi živjeti, raditi i sanjati snove. Sretan nam svima Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!“