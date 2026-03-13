Hit proljeća: Frizura koja podmlađuje i lako se održava

Ako razmišljate o promjeni frizure ovog proljeća, dugi bob, poznat i kao lob, jedan je od najtraženijih trendova u svijetu frizura za 2026. godinu. Riječ je o modernoj, ali vrlo praktičnoj frizuri koja odgovara različitim oblicima lica i tipovima kose, a pritom se lako održava i može osvježiti cjelokupan izgled.

Dugi bob predstavlja nešto dužu verziju klasičnog boba, a dužina kose obično se kreće između brade i ramena. Upravo zbog toga mnogi ga biraju kao idealan kompromis – pruža promjenu u odnosu na dugu kosu, ali bez previše drastičnog skraćivanja.

Ovaj stil inspirisan je trendovima iz devedesetih godina, koji se posljednjih sezona ponovo vraćaju u modu. Dugi bob bio je popularan među brojnim modnim ikonama tog vremena, a danas ga ponovo nose mnoge poznate ličnosti i influenseri, među kojima su glumica Lily Collins i pjevačica Selena Gomez.

Jedna od prednosti ove frizure je njena svestranost. Dugi bob može se nositi na različite načine – s ravnim linijama za elegantan izgled, s blagim slojevima za prirodniji stil ili uz lagane valove koji stvaraju opušten i moderan efekat.

Osim toga, ova frizura može imati i estetski efekat podmlađivanja, jer pravilno ošišana dužina može ublažiti crte lica i dati svjež, mladolik izgled. Pogodna je za ravnu, valovitu ili kovrčavu kosu, pa ostavlja mnogo prostora za eksperimentisanje.

Stručnjaci savjetuju da se uz ovu frizuru ne zanemari i pravilna njega kose, uključujući proizvode za zaštitu od toplote i preparate koji se ne ispiru, kako bi kosa ostala zdrava, sjajna i njegovana.

Zbog svoje praktičnosti, modernog izgleda i jednostavnog održavanja, dugi bob se ove sezone izdvaja kao jedna od najpoželjnijih frizura za proljeće.