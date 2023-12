Hoće li poslodavci provoditi Uredbu o isplati pomoći radnicima?

Poslodavci u Federaciji BiH radnicima mogu isplatiti dvije prosječne plate a da na to ne moraju platiti porez, odnosno namete koji idu na platu. Omogućeno je to Uredbom Federalne vlade s početka mjeseca, a cilj je ublažavanje inflatornih pritisaka. Ovo bi trebalo olakšati poslodavcima, a pomoći radnicima, tvrde iz Vlade.

”Suština priče je iznos dvije prosječne plate 2.520 KM, Uredba je temporarnog karaktera od dana stupanja na snagu do 30.06.2024. godine, što znači da se ovaj iznos može isplatiti jednom tranšom i može se isplatiti do šest tranši. Ako je to do šest tranši onda je to mjesečno iznos od 420 KM isključivo na transakcijske račune uposlenika”, navodi Toni Kraljević, ministar finansija FBiH.

Uposlenici bi bili zadovoljni ukoliko njihovi poslodavci odluče provoditi Uredbu koja nije obaveza. Iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH naglašavaju da je ovo dobar potez vlasti, jer još nema zakonskih rješenja o minimalnoj plati. Kažu da je ovo na neki način, adekvatno prelazno rješenje.

”To je nešto što ide u interesu podizanja primanja radnika u narednih šest mjeseci i vjerujemo da će to dati doprinos u podizanju standarda i u najmanju ruku smanjenja iseljavanja radne snage iz BiH i omogućavanje kvalitetne i nedostajuće radne snage poslodavcima u FBiH”, ističe Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Od poslodavaca su već tražili da krenu u realizaciju Uredbe. Nenadić je ubijeđen da će to članovi Udruženja uraditi za svoje radnike.

”Tražit ćemo od Porezne uprave nakon određene faze realizacije ovog pitanja i Uredbe izvještaj o realizaciji i korigovat ćemo sistem svugdje tamo gdje budemo u prilici i gdje je to moguće”, navodi Nenadić.

Dok prate provedbu Uredbe, iz ovog Udruženja ističu da će insistirati na što skorijem donošenju seta fiskalnih zakona kojima će biti regulisana minimalna plata od 1.000 KM i smanjeni porezi na plate. Vjeruju da će nova zakonska rješenja stupiti na snagu od 1. jula naredne godine.