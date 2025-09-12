Hrvatska pojasnila kako će izgledati prelazak granice od oktobra

Na graničnim prijelazima Bosna i Hercegovina i Hrvatska, od 12. oktobra 2025. godine počinje primjena novog Entry/Exit System (EES) koji uvodi Evropska unija. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, ovaj napredni digitalni sistem bilježit će sve ulaske i izlaske državljana trećih zemalja, među kojima su i građani BiH.

Kako su pojasnili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, registracija u EES sistem započet će istovremeno na svim graničnim prijelazima. U početnoj fazi prikupljat će se biometrijski podaci, što će u prosjeku trajati oko dva sata u svakoj smjeni, odnosno dva puta po dva sata svaki dan prvi mjesec. Svakog narednog mjeseca trajanje registracije kroz sistem EES će se postepeno povećavati, a nakon 170 dana planirana je puna primjena ovog sistema.

Primjenom EES-a evidentirat će se lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena prelaska granice. Prilikom prvog ulaska u EU, državljani BiH i drugih trećih zemalja morat će dati otiske četiri prsta i fotografiju lica, uz podatke iz putne isprave. Ovi biometrijski podaci će se pohraniti u sistem i koristiti pri svakom narednom prelasku granice. Već kod sljedećih prelazaka kontrola će se vršiti poređenjem fotografije lica sa dosjeom u sistemu, čime će se ubrzati procedure i povećati sigurnost.

Važno je naglasiti da hrvatski državljani koji žive u BiH ili drugim trećim zemljama neće biti obuhvaćeni ovim sistemom. Oni će, prema objašnjenju MUP-a RH, i dalje prelaziti granicu uz putnu ispravu ili ličnu kartu, bez obaveze davanja biometrijskih podataka.

EES se uvodi s ciljem modernizacije i efikasnijeg upravljanja vanjskim granicama Evropske unije. Očekuje se da će doprinijeti sprječavanju nezakonitih migracija, prevara s dokumentima i identitetom, kao i sistemskom otkrivanju osoba koje prekorače dozvoljeni boravak. Sistem, prema navodima MUP-a Hrvatske, zadovoljava najviše standarde zaštite podataka i privatnosti, osiguravajući da lični podaci putnika ostanu sigurni.

Postepeno uvođenje trajat će šest mjeseci, a nakon tog perioda EES će u potpunosti biti proveden na svim graničnim prijelazima Hrvatske i drugih članica EU.