I danas temperature do 17 stepeni

Danas se u jutarnjim satima na istoku i sjeveroistoku Bosne očekuje sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje pretežno oblačno.

U kasnim večernjim satima kiša je moguća na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 17 °C.

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati, nešto izraženije u Krajini, na jugozapadu zemlje i u Hercegovini. Povećana naoblaka i strujanje toplijeg zraka, kod osjetljivih osoba će uzrokovati poteškoće u vidu promjene raspoloženja, malaksalosti, glavobolje.

Poželjno je dan provesti na otvorenom, pri tome se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. U Bosni ugodnije većim dijelom dana, sa noćnim satima opšta slika će također biti lošija.