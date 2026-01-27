Veterinarski inspektori u FBiH jačaju borbu protiv zaraznih bolesti

Federalni i kantonalni veterinarski inspektori iz svih deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine okupili su se u Sarajevu na sastanku posvećenom jačanju zajedničkih aktivnosti u suzbijanju zaraznih bolesti životinja i kontroli proizvoda životinjskog porijekla. Sastanak je održan u petak, 23. januara 2026. godine, u organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove, a prisustvovao mu je i pomoćnik za veterinarstvo Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kenan Muratović.

Tokom sastanka inspektori su razmijenili iskustva iz prakse i razgovarali o izazovima s kojima se svakodnevno susreću u provođenju inspekcijskog nadzora, posebno u oblastima zaštite zdravlja životinja, kontrole proizvodnje i prometa proizvoda životinjskog porijekla, nadzora na farmama i u klaoničkim kapacitetima, kao i postupanja u kriznim situacijama poput pojave zoonoza i prirodnih nepogoda, uključujući poplave.

Učesnici sastanka složili su se da je za unapređenje inspekcijskog nadzora u veterinarskom sektoru neophodno izmijeniti i dodatno uskladiti propise koji regulišu ovu oblast, prije svega državni i federalni zakon o veterinarstvu. Također je istaknuta potreba za jačanjem kadrovskih, stručnih i materijalno-tehničkih kapaciteta veterinarskih inspekcija u Federaciji BiH.

Glavna federalna veterinarska inspektorica Vasvija Zubčević Kobilić naglasila je da veterinarski inspektori imaju izuzetno važnu ulogu u očuvanju zdravlja ljudi i životinja, sigurnosti hrane i hrane za životinje, kao i u zaštiti javnog interesa. Prema njenim riječima, sastanci ovog tipa predstavljaju priliku ne samo za razmjenu iskustava, već i za zajedničko traženje rješenja kroz bolju komunikaciju, koordinaciju i saradnju s ciljem efikasnijeg nadzora i unapređenja ukupnog djelovanja u oblasti veterinarstva.

Posebno je ukazala na značaj unapređenja koordinacije između različitih nivoa inspekcija, što bi dovelo do smanjenja dupliranja inspekcijskih nadzora koji dodatno i nepotrebno opterećuju subjekte nadzora. Kao prioriteti djelovanja veterinarske inspekcije u ovoj godini istaknuti su kontrola označavanja životinja, pojačan nadzor na farmama i u klaonicama te kontrola proizvoda životinjskog porijekla, s ciljem suzbijanja zaraznih bolesti i zaštite zdravlja potrošača i životinja.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove poručeno je da će nastaviti pružati podršku jačanju kapaciteta veterinarskih inspekcija i stvaranju uslova za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva u Federaciji Bosne i Hercegovine.