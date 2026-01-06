Snijeg, led i niske temperature ovih dana donose ozbiljne izazove za svakodnevni život, ali i dodatne rizike po zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da su usljed obilnih snježnih padavina, stvaranja poledice i dugotrajnog hladnog vremena potrebni dodatni oprez i odgovorno ponašanje, posebno u centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Obilne snježne padavine i niske temperature koje su zahvatile našu zemlju mogu imati značajan utjecaj na zdravlje građana, a najugroženiji su djeca, starije osobe, hronični bolesnici i socijalno osjetljive kategorije. U zimskim uslovima povećan je rizik od respiratornih infekcija, pogoršanja postojećih oboljenja, povreda usljed padova, ali i od pothlađivanja i promrzlina.

Iz INZ ističu da boravak na otvorenom treba svesti na minimum, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada su temperature najniže i kada je poledica najizraženija. Prilikom izlaska iz kuće važno je oblačiti se slojevito, koristiti toplu i nepropusnu obuću te zaštititi izložene dijelove tijela. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama, kod kojih hladnoća može znatno brže dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja.

Građanima se savjetuje i da, koliko god je moguće, izbjegavaju kretanje u blizini visokih stabala i objekata, zbog opasnosti od lomljenja grana, padanja ledenica i velikih količina snijega s krovova, što može dovesti do teških povreda, pa i smrtnih posljedica.

U zatvorenim prostorima neophodno je osigurati adekvatno i sigurno zagrijavanje. Nepravilna upotreba grijalica, peći i drugih izvora toplote može dovesti do trovanja ugljen monoksidom, što predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu. Redovno provjetravanje prostorija, kao i kontrola ispravnosti dimnjaka i ventilacije, imaju ključnu ulogu u prevenciji ovakvih situacija.

Poseban oprez potreban je i prilikom fizičkih napora, poput čišćenja snijega. Takve aktivnosti mogu predstavljati dodatni rizik, naročito za osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Preporučuje se umjeren tempo rada, pravljenje pauza i izbjegavanje naglih i iscrpljujućih napora. U slučaju pojave simptoma kao što su otežano disanje, bol u grudima, vrtoglavica ili izražen umor, aktivnost treba odmah prekinuti i potražiti medicinsku pomoć.

Tokom zimskog perioda važno je voditi računa i o pravilnoj ishrani te dovoljnom unosu tečnosti. Topli obroci, dovoljan unos vitamina i redovna hidratacija doprinose jačanju imuniteta i boljoj otpornosti organizma na hladnoću i infekcije.

Iz INZ posebno apeliraju da se obrati pažnja na starije osobe koje žive same, hronične bolesnike i socijalno ugrožene građane. Redovni kontakti, pomoć u nabavci lijekova, hrane i ogrjeva, kao i povremena provjera zdravstvenog stanja, mogu imati presudnu ulogu u sprječavanju ozbiljnih posljedica tokom zimskih nepogoda.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ili pojave hitnih simptoma, građanima se preporučuje da se bez odlaganja obrate najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili službi hitne medicinske pomoći.