Isplaćene naknade za novorođenčad za mjesec august

Edina Rizvić Aščić
Isplaćene naknade za novorođenčad za mjesec august
Foto: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su puštene augustovske naknade za novorođenčad. Za ovaj mjesec ukupno je izdvojeno 1.022.000 KM, a pravo na podršku ostvarilo je 1.022 djece rođene na području Federacije BiH.

Ova mjera je dio kontinuirane podrške porodicama s novorođenom djecom, koju Ministarstvo provodi u cilju jačanja nataliteta i poboljšanja socijalne sigurnosti. Naknade se redovno isplaćuju svakog mjeseca, a broj obuhvaćene djece zavisi od prijava koje pristignu u prethodnom periodu.

Ministarstvo naglašava da se ovakvim mjerama nastoji olakšati roditeljima prvi period nakon rođenja djeteta te pružiti konkretnu finansijsku pomoć koja može olakšati porodične troškove.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Pruženo je 216 zdravstvenih usluga

Tuzla i TK

Preminuo Mujo Sinanović, kralj Panonskih jezera

Vijesti

Struja poskupila, kako do manjeg računa

Vijesti

Dvije decenije Instituta za nestale: Još se traga za 7.580 nestalih

Tuzla i TK

Nove procedure u vaskularnoj hirurgiji u UKC-u Tuzla

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]