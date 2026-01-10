Izgradnja i obnova sportskih sala u TK, jačanje školskog sporta u fokusu

RTV SLON
Obnova sportske sale/ Foto: Vlada TK

U Tuzlanskom kantonu trenutno je u toku izgradnja šest novih fiskulturnih, odnosno sportskih sala, a cilj Vlade TK je da se taj broj u 2026. godini poveća na deset.

Kako je istaknuto na novogodišnjoj press konferenciji, u proteklih nešto više od godinu dana započete su, ali i u potpunosti završene investicije rekonstrukcije ili sanacije više od 30 postojećih sportskih sala i školskih sportskih poligona širom Tuzlanskog kantona.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naglasio je da je poseban fokus stavljen na podršku mladima i razvoju školskog sporta.

„Vratili smo kategoriju stipendiranja školskog sporta, što smatramo izuzetno važnim korakom u jačanju sporta među djecom i mladima“, kazao je Halilagić.

U okviru ove mjere dodijeljena je ukupno 241 stipendija za ostvarene studentske i školske sportske rezultate.

„Na ovaj način želimo nagraditi trud, rad i uspjehe mladih sportista, ali i poslati jasnu poruku da su obrazovanje i sport prioriteti Vlade Tuzlanskog kantona“, poručio je premijer Halilagić.

