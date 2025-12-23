Izmjene boračkih zakona u FBiH: Povoljnije penzije i lakši uslovi za ostvarivanje prava

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata utvrdila izmjene i dopune tri zakona koja se odnose na boračku populaciju, s ciljem njihovog usklađivanja sa novim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je obrazložio predlagač, razlog za donošenje izmjena je potreba da se propisi usklade s izmjenama Zakona o PIO, kako pripadnici branilačke populacije ne bi trpjeli štetne posljedice nakon njegove primjene.

Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. Ovi zakoni bit će upućeni u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju propisano je da visina starosne penzije ne može biti niža od najniže penzije isplaćene u decembru 2024. godine u Federaciji BiH, uz sva pripadajuća povećanja i buduće usklađivanje prema Zakonu o PIO. Poboljšani su i uslovi za ostvarivanje prava, jer je ukinut raniji zahtjev da podnosioci zahtjeva najmanje 12 mjeseci budu na evidenciji Službe za zapošljavanje. Također je izvršena korekcija koeficijenata za određene policijske činove, a brisan je i rok za podnošenje zahtjeva za ratne vojne invalide sa 60 posto i više invaliditeta nastalog isključivo po osnovu ranjavanja.

Izmjenama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja propisano je da starosna penzija ove kategorije korisnika također ne može biti niža od iznosa najniže penzije isplaćene u decembru 2024. godine u Federaciji BiH, uz redovno buduće usklađivanje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Predlagač je naveo da je i donošenje izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica motivisano potrebom usklađivanja sa novim zakonom o PIO, kako bi se očuvala postojeća prava i spriječile negativne posljedice po korisnike.

Izmjenama i dopunama ova tri boračka zakona obuhvaćeno je oko 80 posto boračke populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Utvrđeni zakoni stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a primjenjivat će se od 1. januara 2026. godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.