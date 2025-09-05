Hoće li novi zakon donijeti pravedniji sistem i za korisnike srazmjernih penzija?

Penzionerima je danas na račun uplaćena penzija za avgust. Ujedno je to i prva isplata nakon jednokratne pomoći. Mnogi penzioneri kažu da ni povećanja ni jednokratna pomoć nisu dovoljni da pokriju osnovne troškove.

Kako kažu, svakodnevni rast cijena opravdava njihov stav. Predstavnici ove populacije naglašavaju kako već godinama traje borba da se stanje u penzijskom sistemu promijeni.

„Ona je u ovoj godini povećana za 4,49 posto i normalno da penzioneri u skladu sa sadašnjim troškovima i svakim danom sa rastom cijena na svim nivoima nisu zadovoljni. Zato već dvije godine radimo na izmjenama i dopunama Zakona o PIO“, rekao je u izjavi za RTV Slon Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.



Dugogodišnja zalaganja penzionera mogla bi konačno ući u zakonske okvire. Novi zakon o PIO upućen je u parlamentarnu proceduru i prema riječima resornog ministra, trebao bi donijeti značajne promjene i jačati pravednost sistema.

„Ove izmjene rađene su na prijedlog penzionera a cilj je da penzije budu sigurnije i pravednije. Usklađivanje penzija ići će redovno dva puta godišnje a mijenja se i formula. Najniža penzija ovisit će od dužine radnog staža – što duži staž, to viša penzija“, naveo je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Osim toga, kaže ministar, stečena prava se neće dirati i novim Zakonom niko neće izgubiti ono što već ima. Međutim, penzionere zabrinjava ukidanje člana 80. čime bi se ukinulo vanredno povećanje penzija. Također, traže da se ispravi diskriminacija prema korisnicima srazmjernih penzija koji nisu dobili jednokratnu pomoć.

„Mi moramo imati zaštitni mehanizam u slučaju svih ekonomskih i političkih poremećaja da se osigura i ta mogućnost da penzioneri mogu dobiti i vanredno povećanje penzija. Trebali su svi penzioneri koji su se zatekli ovdje a posebno ovi koji imaju srazmjerne penzije čiji je iznos manji od minimalne biti obuhvaćeni i mi ćemo raditi na tome da se to ispravi čak i u Zakonu smo to tražili da se obezbijedi da i ta srazmjerna penzija ne može biti manja od minimalne penzije“, kaže Halilović.

Svjestan nezadovoljstva i nepravde prema korisnicima srazmjernih penzija, premijer Federacije BiH poručuje da će se raditi na njenom ispravljanju.

„Želim naglasiti da navedeni zakon definitivno predstavlja iskorak u ispravljanju nepravdi postojećeg zakona i novim inovativnim rješenjima kada su u pitanju interesi penzionera. Problem koji imamo je izuzetno složen i neće biti riješen jednim izmjenama zakona“, istakao je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH.

Dok čekaju rasplet u parlamentarnoj proceduri, penzioneri poručuju da su spremni i na proteste ukoliko vlasti ne ispune obećanja i ne osiguraju ravnopravan tretman za sve.