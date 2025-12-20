Iznenađujući razlog zbog kojeg imate zatvor, a o kojem se gotovo ne govori

Ako veliku nuždu obavljate tek jednom sedmično, a stolica je tvrda, suha, grudasta i teško izlazi, vrlo je vjerovatno da imate zatvor. Iako se najčešće povezuje s lošim životnim navikama, poput nedovoljnog unosa vlakana, premalo tečnosti ili dugotrajnog sjedenja, ljekari upozoravaju da uzrok može biti i jedno manje poznato stanje.

Razumijevanje uzroka zatvora važno je ne samo za zdravlje probavnog sistema, već i za funkcionisanje drugih dijelova tijela. Kako objašnjava dr. Carolyn Botros, uroginekologinja iz Atlantic Healtha, zatvor može imati direktan utjecaj na mokraćni mjehur. Puno debelo crijevo i rektum stvaraju pritisak na mjehur, što može dovesti do učestalog mokrenja ili problema s kontrolom mokraće, što mnoge pacijente iznenadi, navodi Parade.

Iako se učestalost pražnjenja crijeva razlikuje od osobe do osobe, zatvor se u medicini definiše kao manje od tri stolice sedmično. Često ga prate i drugi simptomi, poput bolnog pražnjenja crijeva, nadutosti, grčeva u stomaku, mučnine ili osjećaja da crijeva nisu potpuno ispražnjena. Najčešći uzroci su nedostatak vlakana i vode, stres, nedovoljna fizička aktivnost ili upotreba određenih lijekova, ali ponekad uzrok leži dublje.

Jedan od iznenađujućih faktora koji može biti povezan sa zatvorom je disfunkcija zdjeličnog dna. Prema riječima dr. Nissrine Nakib, urologinje sa Univerziteta Minnesota, zatvor i disfunkcija zdjeličnog dna često idu zajedno. Procjenjuje se da čak polovina osoba s hroničnim zatvorom ima i ovaj poremećaj, iako nije uvijek jasno šta je uzrok, a šta posljedica.

Disfunkcija zdjeličnog dna nastaje kada mišići u tom području ostaju stegnuti u trenucima kada bi se trebali opustiti, kao što je pražnjenje crijeva. Kako pojašnjava dr. Botros, bez pravilnog opuštanja ovih mišića, crijeva se ne mogu u potpunosti isprazniti, što dodatno pogoršava zatvor. Kada stolica duže ostaje u debelom crijevu, tijelo iz nje upija vodu, zbog čega postaje još tvrđa i teža za izbacivanje. Naprezanje tokom obavljanja nužde stvara dodatni pritisak i može dodatno pogoršati stanje mišića zdjeličnog dna.

Problem često prerasta u začarani krug. Zatvor može biti bolan i izazvati dodatne grčeve mišića, što još više otežava pražnjenje crijeva. Osim zatvora, disfunkcija zdjeličnog dna može dovesti i do nevoljnog oticanja mokraće ili stolice, bolova u donjem dijelu leđa, bolnog mokrenja i nelagode tokom spolnog odnosa.

Stručnjaci naglašavaju da je važno istovremeno rješavati i zatvor i probleme sa zdjeličnim dnom. Aleece Fosnight, medicinska asistentica specijalizirana za urologiju, savjetuje da se prvo krene od osnovnih navika, dovoljnog unosa tečnosti, prehrane bogate vlaknima i redovnog kretanja. Ako ti faktori nisu zadovoljeni, zatvor može djelovati kao okidač za dodatne probleme sa zdjeličnim dnom.

Ukoliko promjene u načinu života ne donesu poboljšanje, važno je potražiti savjet ljekara. Nakon što se isključe druga moguća oboljenja, poput upalnih bolesti crijeva, ljekar može preporučiti fizikalnu terapiju za zdjelično dno. Takva terapija uključuje vježbe koje pomažu opuštanju mišića, poboljšavaju njihovu koordinaciju i olakšavaju normalno pražnjenje crijeva.