Jednostavan trik koji olakšava čišćenje snijega: Posao ide brže i bez muke

RTV SLON
Foto: Freepik

Snijeg je stigao, a s njim i obaveza čišćenja prilaza, automobila i trotoara. Iako je riječ o jednom od najmanje omiljenih zimskih poslova, postoje jednostavni savjeti koji mogu znatno olakšati ovaj zadatak, piše mondo.rs.

Jedan od praktičnih trikova je korištenje običnog jestivog ulja. Dovoljno je da prije čišćenja lagano premažete lopatu uljem, čime se sprječava lijepljenje snijega. Na taj način snijeg lakše sklizne s lopate i posao ide znatno brže.

Stručnjaci savjetuju i da se ne čeka da se snijeg nagomila. Mnogo je lakše čistiti ga u kraćim intervalima, svakih nekoliko sati, jer se tako lakše kontroliše količina snijega i smanjuje napor.

Kako biste smanjili rizik od klizanja i padova, preporučuje se jednostavan trik – navući čarape preko čizama. To povećava trenje i daje bolju stabilnost na zaleđenim i klizavim površinama.

U situacijama kada se, osim snijega, pojavi i led, postoji i kućno rješenje. Potrebno je pomiješati jednu kašičicu tečnosti za pranje suđa, jednu kašiku medicinskog alkohola i oko četiri litre vode. Ova mješavina se posipa po zaleđenim dijelovima nakon čišćenja snijega i pomaže da se led lakše otopi.

Primjenom ovih jednostavnih savjeta, čišćenje snijega može biti manje naporno, a boravak na otvorenom tokom zimskih dana sigurniji.

