Nedžida Sprečaković
Kako je sokol postao najbrži lovac u cijelom životinjskom svijetu?

Kako je sokol postao najbrži lovac u cijelom životinjskom svijetu pitanje je koje godinama zaokuplja biologe i ljubitelje prirode, jer brzina koju ova ptica dostiže u napadu nema premca među svim poznatim vrstama.

Dok većina životinja razvija brzinu trčanjem ili plivanjem, sokol koristi visinu, gravitaciju i savršeno oblikovano tijelo da bi u nekoliko sekundi postao najbrži predator na planeti.

Tajna u građi tijela sokola

Tajna njegove nadmoći krije se u građi tijela i tehnici lova. Krila su duga i uska, prsa snažna, a perje čvrsto priljubljeno uz tijelo, što smanjuje otpor zraka pri velikim brzinama. Kada uoči plijen, sokol se podiže visoko iznad njega, zatim skuplja krila i započinje strmoglavo obrušavanje. U tom trenutku tijelo poprima oblik projektila, a izmjerene brzine prelaze 300 kilometara na sat.

Važnu ulogu imaju i posebne prilagodbe na glavi. Nosni kanali imaju sitne koštane strukture koje razbijaju pritisak zraka kako bi ptica mogla disati tokom poniranja. Oči su izuzetno osjetljive i omogućavaju precizno fokusiranje mete čak i pri ogromnoj brzini. Upravo kroz takve prilagodbe može se razumjeti kako je sokol postao najbrži lovac u cijelom životinjskom svijetu, jer nijedna druga ptica nema tako usklađen spoj građe i ponašanja.

Sokol ne živi samo u divljini

Zanimljivo je da sokol ne mora živjeti samo u divljini. Sve češće se gnijezdi u gradovima, na visokim zgradama i tornjevima koji mu služe kao prirodne litice. U urbanim zonama lovi ptice koje su se prilagodile životu uz ljude, pa se njegova spektakularna obrušavanja mogu vidjeti i iznad gradskih jezgri.

Kako je sokol postao najbrži lovac u cijelom životinjskom svijetu objašnjava i način na koji napada. Ne oslanja se na dugu potjeru nego na kratki, izuzetno precizan udar iz visine, čime štedi energiju i povećava uspješnost lova u zraku.

