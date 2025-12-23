Kako se vratiti u formu nakon porođaja bez odricanja i stresa

Povratak u formu nakon porođaja za mnoge žene nije samo fizički, već i emotivni izazov, a povratak u formu nakon porođaja zahtijeva prije svega strpljenje i razumijevanje potreba vlastitog tijela.

Umjesto brzih rješenja i rigoroznih planova, stručnjaci savjetuju da se fokus stavi na oporavak i usvajanje zdravih navika koje će dugoročno donijeti rezultate.

Ishrana kao temelj oporavka

Nakon porođaja tijelo prolazi kroz velike promjene, zbog čega je pravilna ishrana ključna za energiju i svakodnevno funkcionisanje, posebno u periodu brige o novorođenčetu. Redovni obroci pomažu stabilizaciji energije, a doručak ima posebno važnu ulogu.

Preporučuje se rasporediti ishranu na više manjih obroka tokom dana, uz naglasak na voće, povrće, cjelovite žitarice i kvalitetne izvore proteina.

Količina hrane treba biti umjerena, jer se potrebe organizma nakon porođaja razlikuju u odnosu na period prije trudnoće.

Lagana aktivnost kao prvi korak

Kada žena osjeti da je spremna ponovo pokrenuti tijelo, savjetuju se blage aktivnosti koje ne opterećuju organizam. Vježbe za jačanje karlice i svakodnevne šetnje s bebom u kolicima često su prvi izbor.

Šetnje omogućavaju postepeni povratak fizičkoj aktivnosti, ali i donose psihološku korist kroz boravak na svježem zraku i kontakt s drugim majkama, što dodatno olakšava prilagođavanje novoj svakodnevici.

Kada razmišljati o intenzivnijim vježbama

Zahtjevnije fizičke aktivnosti obično se preporučuju tek nakon šest sedmica od porođaja, dok je kod komplikovanih porođaja neophodan savjet ljekara.

Prvi kontrolni pregled kod ginekologa, koji se najčešće obavlja šest do osam sedmica nakon porođaja, pravi je trenutak za razgovor o povratku u formu i eventualnom planu mršavljenja.

Kako prenosi B92, važno je postaviti realne i dugoročne ciljeve, poput postepenog gubitka kilograma do djetetovog prvog rođendana.

Povratak u formu nakon porođaja nije trka s vremenom, već proces u kojem su zdravlje, stabilnost i dobrobit majke daleko važniji od broja na vagi.