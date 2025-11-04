Kallas: Dešavanja u RS-u potkopavaju evropski napredak BiH

Dešavanja u Republici Srpskoj potkopala su napredak Bosne i Hercegovine u njenom procesu pristupanja Evropskoj uniji, kazala je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost EU Kaja Kallas na današnjoj konferenciji za medije u Briselu posvećenoj Paketu proširenja za 2025. godinu.

Kallas je kazala da je Evropska unija predana sigurnosti BiH, a pravosudne reforma i imenovanje pregovarača i dalje su ključni za nastavak pregovora.

Dodala je da su Crna Gora i Albanija ostvarile ogroman zamah u procesu pristupanja Evropskoj Uniji i obje zemlje su predvodnice za članstvo u EU.

Komesarka Marta Kos kazala je da Evropska unija mora raditi za državama članicama kako bi osigurali sigurnu i stabilnu Evropu koja počiva na demokratskim vrijednostima.

Ona ističe da Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Kosovo iz različitih razloga nisu ostvarile napradak u procesu pristupanja EU, ali Evropska komisija će nastaviti podržavati ove zemlje na njihovom putu.

Navela je da su osjetan napredak ka članstvu u EU napravile Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Napomenula je da se buduće članice EU moraju pripremiti za odgovornosti koje donosi članstvo.

– S obzirom na tempo kojim se neke države kreću, proširenje je realna mogućnost. Crna Gora želi okončati pregovore 2026. godine, Albanija 2027., a Moldavija i Ukrajina 2028. godine – dodala je Kos.

