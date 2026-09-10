Kamen u bubregu ili bol u leđima: Kako prepoznati razliku?

Kamen u bubregu može izazvati izuzetno snažan bol koji se nerijetko u početku zamijeni s problemima s kičmom ili mišićima leđa. Ipak, mjesto na kojem bol počinje, način na koji se širi i simptomi koji ga prate mogu pomoći u razlikovanju ova dva problema.

Bol povezan s kičmom ili mišićima često se mijenja u zavisnosti od položaja tijela. Promjena položaja, istezanje ili odmor kod nekih osoba mogu barem privremeno ublažiti tegobe, dok je mišićni bol često tup i ograničen na određeno područje.

Kod bubrežnog kamenca situacija može biti drugačija. Bol je najčešće veoma intenzivan, javlja se u talasima i ne mora popuštati promjenom položaja tijela. Može početi duboko u slabinama ili boku, neposredno ispod rebara, a zatim se širiti prema donjem dijelu stomaka i preponama.

Osobe koje imaju kamen u bubregu mogu osjećati i mučninu, potrebu za češćim mokrenjem, pritisak u mokraćnoj bešici ili primijetiti krv u mokraći. Akutni bol u boku ili stomaku može biti praćen i povraćanjem.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na iznenadne i veoma jake bolove koji traju satima, tragove krvi u mokraći, izraženu mučninu i povraćanje te učestali nagon za mokrenjem.

Kada treba odmah potražiti ljekarsku pomoć?

Određeni simptomi mogu ukazivati na komplikacije i zahtijevaju hitnu medicinsku procjenu. Među njima su povišena temperatura i jaka groznica praćena drhtavicom, posebno ako postoji sumnja na zastoj mokraće i infekciju.

Ljekarsku pomoć treba potražiti i ako je bol praćen neprestanim povraćanjem zbog kojeg osoba ne može zadržati tečnost, kao i u slučaju potpunog prestanka mokrenja ili izrazito otežanog mokrenja uz snažan bol.

Iako manji kamen u bubregu ponekad može izaći spontano, intenzivan bol ili simptomi koji ukazuju na infekciju ili blokadu mokraćnih puteva ne bi trebali biti razlog za odgađanje pregleda.