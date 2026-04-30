Kiša i svježije vrijeme danas u BiH, na planinama moguć snijeg

Danas više oblačnosti prije podne sa kišom većinom u jutarnjim satima, a na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne kiša i dio prijepodneva.

Na planinama će padati i snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C.

Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana, najprije na jugu i zapadu, potom i u ostalim područjima zemlje. Negativni uticaj promjene, najduže će se zadržati u centralnoj i istočnoj Bosni, gdje je sa poslijepodnevnim satima izgledna stabilizacija i ljepša opšta slika.

Hronični bolesnici će najviše problema imati zbog prohladnog vremena, stoga je poželjno umanjiti aktivnosti i biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Sa noćnim satima, posvuda ugodnije, ali još uvijek uz mjestimično izraženije sjeverno strujanje.