Korupcija u porodilištima dobija nove dimenzije, Tužilaštvo TK spremno na saradnju

Svakodnevno svjedočimo raznim oblicima nepravde, nehumanim uvjetima, i raznim načinima na koje se porodiljama ili članovima njihovih porodica daje do znanja da nekoga moraju „počastiti“ prije, tokom a najčešće nakon poroda.

Svjedočanstva porodilja iz cijele BiH su brojna, kada sve pogledamo i poslušamo jedno je jasno u ovoj zemlji nejednakosti samo je odnos prema porodiljama jednak odnosno jednako je loše svuda. Svaka porodilja je jednako zanemarena, oštećena, svaka je na svoj način preživjela i pretrpjela svašta. Posljedice toga po porodicu i po društvo u globalu su brojne.

Upravo zato je ovo borba za sve nas, borba koja ne smije stati prije nego se uspostavi sistem kontrole i ocjenjivanja u porodilištima u svakom gradu u ovoj zemlji. Put do toga je dug, ali nije nemoguć. Na putu ka tome podršku daju i kantonalna tužilaštva, konkretno sarajesvkog i sada tuzlanskog kantona.

Zašto je to važno?

Važno je jer sada porodilje više nisu same, postoji neko ko će jasno posmatrati i ko će reagovati a nadamo se da tragičnioh gubitaka više nikada neće doći.

Rezeravcije termina porođaja za one koji plate, posebna usluga, način da neko nekoga malo bolje „pregleda“, „pripazi“ „dočeka“ „isprati“ sve to uz koverte mora postati prošlost.

Rezultati istraživanja su pokazali da je 50% porodilja i članova njihove porodice dalo novčana sredstva ili poklon u porodilištu, javno ili tajno, prije ili poslije poroda. Istraživanje je pokazalo da je novac samoinicijativno nuđen od strane porodilja ili njihove porodice, ali također i direktno ili indirektno tražen od strane medicinskog osoblja. Kao razlog zbog kojeg su porodice pristale na korupciju navodi se većinom nada da će time moći obezbijediti adekvatnu zdravstvenu skrb ili humaniji odnos tokom poroda, što samo po sebi svjedoči lošim uslovima u porodilištima. Istraživanje je nadalje pokazalo da prosječno vrijednost mita po porodu iznosi 141,65 KM. Ako uzmemo u obzir da je polovina porodilja (50%) u anketi potvrdila da je ona ili njeni članovi porodice dali novac ili poklon javno ili tajno, a da u BiH imamo prosječno 30.000 poroda godišnje, dolazimo do podatka da „čašćenje“ zdravstvenih radnika porodice košta šokantnih 2.124.772 KM godišnje!

Ono što je izuzetno važno i za šta ćemo se boriti u narednim mjesecima to je istarjanje na usvajanju inicijative da svaka porodilja ima pravo na svoju pratnju na porodu. To pravo se ne smije ograničavati izborom pratnje, to mora biti slobodna odluka porodilje, jer iz svih iskustava koje smo vidjeli i koja smo dijelili uvidjeli smo da je pratnja na nekim porodima odligrala krucijalnu ulogu da ishod poroda bude drugačiji. Nikada vise nijedna od nas ne smije svoju borbu voditi sama. Svaka podrška je od iznimnog značaja, i zato je važno da u ovoj brobi budemo hrabre i istrajne, navodi se u saopćenju Udruženja Baby steps.

Projekat je sproveden kroz „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).