Ljubav na prvi pogled iz 1966. godine: Priča o braku koji traje šest decenija

Ljubavna priča duga gotovo šest decenija, započeta sasvim slučajnim susretom i mladalačkom odlukom, i danas živi kroz porodicu koja je nastala iz tog jednog poziva “svrati na kafu”. Priča počinje u Kikačima kod Kalesije, a svoje sudbonosno poglavlje dobila je 6. februara 1966. godine, kada su u brak stupili šesnaestogodišnja Mevlija zvana Mevla i sedamnaestogodišnji Salih.

Mevla je rodom iz Kikača, opština Kalesija, a sa 16 godina počela je raditi kod jednog doktora u ordinaciji koja se tada nalazila preko puta Osnovne škole Novi Grad, koja je u to vrijeme nosila naziv OŠ Braća Ribar. Njena majka se družila sa Salihovom porodicom, tačnije sa njegovim rođakama, iako njega lično nisu poznavali.

Sudbinski susret dogodio se jednog dana na putu prema poslu, kada je srela kćerku njegovih rođaka. Pozvala ju je da dođe kod nje u selo, na druženje. Djevojka je pristala i otišla, ne znajući da se tog dana u kući održava porodična proslava na kojoj je okupljena šira porodica, među njima i njen budući muž. Kada je shvatila da je u toku slavlje, htjela je da se vrati i dođe neki drugi put, ali je drugarica nije pustila da ode, već je povela među goste.

Tog dana su se prvi put upoznali. Porodica je kroz šalu počela govoriti kako bi njih dvoje bili lijep par, kako je djevojka prelijepa i kako bi bilo najbolje da ostane u toj kući kao buduća snaha. Nakon kraćeg vremena mladić ju je pozvao da izađu napolje i nasamo razgovaraju. Tokom tog razgovora rekao joj je da je to za njega ljubav na prvi pogled i pitao je da li bi željela da se uda za njega. Osjećaj je bio obostran i odgovor je bio potvrdan.

Nedugo zatim poslala je pismo svojoj porodici u kojem je javila da se neće vraćati kući, da je odlučila da se uda, objasnila gdje se nalazi i zamolila da joj pošalju lične stvari. U brak su stupili 6. februara 1966. godine, on sa 17, a ona sa 16 godina.

Tokom braka dobili su tri sina, najstarijeg Džemu Memića, zatim Dževada i najmlađeg Mirsada, koji je poginuo u ratu. Danas djed ima 78, a majka 77 godina, a njihova životna priča ostaje primjer jedne brze, hrabre i iskrene mladalačke odluke koja je prerasla u dugogodišnji brak i veliku porodicu.