Maroko četvrtfinale izborio pobjedom protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu

Maroko četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2026. izborio je pobjedom protiv Kanade rezultatom 3:0, čime je postao prvi učesnik među osam najboljih selekcija na Mundijalu.

Nogometna reprezentacija Maroka odigrala je odlično drugo poluvrijeme i nakon nešto slabijeg prvog dijela uspjela slomiti otpor Kanade, selekcije koja je u grupnoj fazi igrala i protiv Bosne i Hercegovine.

Kanada je bolje otvorila susret i već u 10. minuti imala veliku priliku za vodstvo. Nakon dobre akcije, Olawuseyi je izašao sam pred golmana Maroka, ali je Bono sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

U prvom poluvremenu Kanada je imala više od igre i stvarala bolje prilike, dok je Maroko prema golu protivnika uputio tek jedan udarac. Ipak, afrička selekcija uspjela je izdržati pritisak i na odmor otići bez primljenog gola.

Maroko četvrtfinale osigurao golovima u nastavku

U nastavku utakmice Maroko je zaigrao mnogo konkretnije. U 50. minuti Hakimi je proigrao Ounahija, koji je šutirao, a lopta je prošla kroz nekoliko igrača i završila u mreži Kanade za vodstvo Maroka od 1:0.

Kanada je nakon primljenog gola pokušala doći do izjednačenja, ali je Maroko strpljivo čekao svoju šansu iz kontranapada. Takva igra donijela je rezultat u 82. minuti, kada je Talbi pokrenuo akciju, Diaz se oslobodio čuvara i uposlio Ounahija, koji je preciznim udarcem pogodio za 2:0.

Do kraja utakmice Kanada je pokušavala postići barem počasni gol, ali bez uspjeha. Konačnih 3:0 postavio je Rahimi u 98. minuti, čime je potvrđeno da je Maroko četvrtfinale Svjetskog prvenstva izborio na uvjerljiv način.

Maroko će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika duela Paragvaj, Francuska.