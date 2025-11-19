Međunarodni dan cjelovitih žitarica: Zašto ih trebate uvrstiti u svoju ishranu?

Međunarodni dan cjelovitih žitarica obilježava se 19. novembra kako bi se podigla svijest o prehrambenim i zdravstvenim prednostima cjelovitih žitarica te promovisanja njihove konzumacije.

Cjelovite žitarice nude više od samih vlakana. One su bogate esencijalnim nutrijentima, uključujući vitamin B, vitamin E, folat, željezo, magnezij, selen, cink, kalij, kao i fitosterole i druge fitonutrijente. Brojna istraživanja pokazuju da redovan unos cjelovitih žitarica smanjuje rizik od hroničnih bolesti, uključujući rak debelog crijeva, kardiovaskularne bolesti i dijabetes tipa 2, dok istovremeno doprinosi održavanju tjelesne težine, smanjenju holesterola i krvnog pritiska.

“Poželjno je u svakodnevnoj prehrani što više koristiti tzv. integralni hljeb, ali i tjestenine. Doručak je odlična prilika za uvesti više proizvoda na bazi cjelovitog zrna i započeti dan dobrim, hranjivim izborom uz dodatak voća, orašastih plodova i sjemenki. Kao međuobrok razmislite o opcijama integralnih muffina ili energetskih pločica s dovoljno cjelovitih žitarica. Birajte proizvode koji kao jedan od glavnih sastojaka imaju cjelovite žitarice, a na Nestlé proizvodima jasno to prepoznajete po zelenom baneru/zastavici s oznakom cjelovitog zrna”, ističe Koraljka Novina-Brkić, regionalna nutricionistkinja kompanije Nestlé.

Osim što pozitivno utiču na zdravlje, cjelovite žitarice imaju i manji uticaj na okoliš. Njihova minimalna obrada smanjuje otpad od hrane, potrošnju energije, vode i drugih resursa, čime prelazak na cjelovite žitarice može smanjiti ekološki otisak za čak 20 posto.

Kompanija Nestlé, u saradnji s CPW, kontinuirano razvija proizvode koji sadrže cjelovite žitarice i potiče njihovu široku konzumaciju. Raznolik asortiman žitarica za doručak od cjelovitog zrna prilagođen je prehrambenim potrebama i preferencijama potrošača i lako se integriše u svakodnevnu, uravnoteženu prehranu.

Gdje god vidite Nestlé Green Banner sa oznakom cjelovitog zrna, možete biti sigurni da proizvodi sadrže najmanje 8 grama cjelovitih žitarica, pružajući bogatstvo hranjivih sastojaka i podržavajući održiviji način prehrane.

Međunarodni dan cjelovitih žitarica podsjeća nas na važnost prihvatanja hrane od cjelovitih žitarica za zdravije generacije. Zato zajedno dajmo prioritet cjelovitim žitaricama kao osnovi zdrave i održive prehrane.