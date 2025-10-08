Mikrokreditno društvo MI-BOSPO zapošljava i nudi karijeru po vašoj mjeri:

Kreditni službenik

Područje rada: Banovići i Živinice

Broj izvršilaca: 1

Nudimo:

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Mnogo dobar paket finansijskih naknada (platu ne pominjemo, ona nije prednost, nego stečeno pravo), regres

Savršen paket putovanja, druženja i drugih novčanih i nenovčanih motivacionih paketa

Paket edukacija: ako volite da se razvijate i učite, mi to radimo svakodnevno

Sve edukacije su besplatne za naše zaposlene

Radno vrijeme od 7:30h do 15:30h, od ponedjeljka do petka, vikend je samo vaš!

Zadaci:

Osnaživati naše klijente putem finansijske podrške

Prepoznavati potrebe malih poduzetnika

Biti na terenu, tamo se sve tvoje šanse šire

Nuditi rješenja za one kojima trebaju

Uslovi:

Najmanje IV stepen stručne spreme, prednost će imati kandidati ekonomskog smjera

Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

Poznavanje rada na računaru MS Office

Da je državljanin Bosne i Hercegovine

Poželjno je da je prebivalište kandidata sa područja za koje se raspisuje oglas

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (finansije, bankarstvo, komercijalni i slični poslovi)

VIZIJA

Vodeće mikrokreditno društvo za pružanje finansijskih usluga poduzetnicima.

MISIJA

Pružamo vrhunske finansijske usluge klijentima.

Podstičemo poduzetništvo, posebno poduzetništvo žena, smanjujemo nezaposlenost, doprinosimo razvoju društvene zajednice i zaštiti okoliša.

Ako vam nedostaje neka informacija, pozovite nas, odgovaramo na sva pitanja.

📞 035 277 512

Biografiju (CV) možete dostaviti na jedan od sljedećih načina:

putem e-maila: [email protected]