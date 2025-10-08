Mikrokreditno društvo MI-BOSPO zapošljava i nudi karijeru po vašoj mjeri:
Kreditni službenik
Područje rada: Banovići i Živinice
Broj izvršilaca: 1
Nudimo:
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci
Mnogo dobar paket finansijskih naknada (platu ne pominjemo, ona nije prednost, nego stečeno pravo), regres
Savršen paket putovanja, druženja i drugih novčanih i nenovčanih motivacionih paketa
Paket edukacija: ako volite da se razvijate i učite, mi to radimo svakodnevno
Sve edukacije su besplatne za naše zaposlene
Radno vrijeme od 7:30h do 15:30h, od ponedjeljka do petka, vikend je samo vaš!
Zadaci:
Osnaživati naše klijente putem finansijske podrške
Prepoznavati potrebe malih poduzetnika
Biti na terenu, tamo se sve tvoje šanse šire
Nuditi rješenja za one kojima trebaju
Uslovi:
Najmanje IV stepen stručne spreme, prednost će imati kandidati ekonomskog smjera
Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
Poznavanje rada na računaru MS Office
Da je državljanin Bosne i Hercegovine
Poželjno je da je prebivalište kandidata sa područja za koje se raspisuje oglas
Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (finansije, bankarstvo, komercijalni i slični poslovi)
VIZIJA
Vodeće mikrokreditno društvo za pružanje finansijskih usluga poduzetnicima.
MISIJA
Pružamo vrhunske finansijske usluge klijentima.
Podstičemo poduzetništvo, posebno poduzetništvo žena, smanjujemo nezaposlenost, doprinosimo razvoju društvene zajednice i zaštiti okoliša.
Ako vam nedostaje neka informacija, pozovite nas, odgovaramo na sva pitanja.
📞 035 277 512
Biografiju (CV) možete dostaviti na jedan od sljedećih načina:
putem e-maila: [email protected]