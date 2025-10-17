Mladi bokser iz Tuzle Bojan Tadić osvojio srebro na Otvorenom prvenstvu Balkana

Ali Huremović
Mladi bokser iz Tuzle Bojan Tadić osvojio srebro na Otvorenom prvenstvu Balkana

Mladi bokser Bojan Tadić iz Bokserskog kluba “Grad Tuzla” osvojio je srebrenu medalju na „Otvorenom prvenstvu Balkana“, koje je okupilo najbolje mlade borce iz regije.

Iako je u finalu poražen u borbi za zlato, iz kluba poručuju da su izuzetno zadovoljni njegovim nastupom i formom koju je pokazao tokom turnira.

„Bez obzira što smo izgubili meč za zlatnu medalju, zadovoljni smo kako je Bojan boksao. Idemo dalje na Prvenstvo Federacije BiH u Mostaru 25. i 26. oktobra. Hvala našem predsjedniku na podršci“, poručili su iz BK Grad Tuzla.

Ovaj rezultat još je jedna potvrda kvalitetnog rada i predanosti mladih sportista u Tuzli, ali i podsticaj pred nova takmičenja koja slijede već krajem oktobra.

Bojan Tadić osvojio srebro na Otvorenom prvenstvu Balkana

