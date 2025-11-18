Mladi mijenjaju sliku Balkana: Amina Bašić nagrađena za video o protestima i medijskoj pismenosti

Amina Bašić, aktivistica, studentica političkih nauka u Sarajevu i mlada osoba iz Novog Travnika, koautorica je pobjedničkog rada na Drugoj regionalnoj nagradi za mlade, dodijeljenoj u Beogradu za kreativni video o protestima, medijskoj pismenosti, političkoj participaciji i aktivizmu. U vremenu kada se često čuje kako su mladi “nezainteresovani” i “pasivni”, stvarnost pokazuje nešto sasvim drugo. Mladi na Zapadnom Balkanu ne sjede skrštenih ruku. Oni pokreću, stvaraju i povezuju se preko granica, samo što njihove priče rijetko dobiju prostor koji zaslužuju.

Kako kaže Amina Bašić, jedna od dobitnica Druge regionalne nagrade:

“Volim koristiti primjer iz svakodnevnog života – crveno auto. Kada bih vas pitala koliko ste crvenih auta vidjeli na putu do fakulteta ili posla, možda ne biste primijetili nijedno, a možda jedno. Ali ako biste ponovo izašli i obratili pažnju, primijetili biste ih mnogo više. Tako je i s mladima – često ne prepoznajemo koliko njihova energija i angažman mogu promijeniti stvari. Mladi nisu pasivni, nisu nevidljivi i nisu tihi, oni žele učestvovati i imati uticaj.”

Upravo tu ideju prepoznaje i Druga regionalna nagrada za mlade, koju raspisuje Institut za medije i različitosti – Zapadni Balkan u okviru projekta Youth in Western Balkans – A Virtual Postcard. Projekat okuplja partnere iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, s ciljem da osnaži mlade da kroz kreativne formate progovore o temama koje oblikuju društva u kojima žive. Nagrada se dodjeljuje mladima čiji radovi na najkreativniji način odgovore na izabrane teme povezane s medijskom i informacionom pismenošću, političkom participacijom i interkulturalnim dijalogom.

Učesnici imaju potpunu slobodu izraza – svoje ideje mogu predstaviti kroz video, podkast, esej, članak, fotografiju, meme ili bilo koji drugi multimedijalni format. Važno je da sadržaj bude originalan, da podstiče razmišljanje i doprinosi razumijevanju načina na koji mediji oblikuju percepciju svijeta oko nas.

Ovogodišnji pobjednički video, koji su zajednički realizovale Amina Bašić iz Bosne i Hercegovine i Ana Adamović iz Srbije, istražuje ulogu mladih u razumijevanju protesta i političkog angažmana. Video prikazuje proteste u Srbiji koji su pokrenuli talas solidarnosti među mladima na Zapadnom Balkanu, ističući kako energija i zajedništvo mladih prelaze granice. Kroz snimke i izjave učesnika, autorice su pokazale da mladi nisu samo posmatrači društvenih promjena, već aktivni akteri koji koriste medije da izraze svoje stavove i inspirišu druge na djelovanje.

Regionalna nagrada je svečano dodijeljena 21. oktobra 2025. godine u Beogradu, gdje su Amina i Ana primile plaketu i priznanje za svoj doprinos. Pored simbolične nagrade, pobjednički tim je dobio i honorar, čime se dodatno naglašava značaj ulaganja u mlade i njihov kreativni potencijal. Ceremonija u Beogradu bila je prilika da se istakne kako mladi kroz medijsku pismenost, aktivizam i međusobnu saradnju mogu oblikovati prostor za dijalog, solidarnost i društvene promjene.

Ova nagrada potvrđuje da inicijative mladih nisu izolovane, već dio šire regionalne slike u kojoj glasovi mladih imaju moć da inspirišu i motivišu druge.