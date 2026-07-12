Mokri kolovozi i pojačan saobraćaj na granicama, najavljene i obustave na cestama

Stanje na cestama u BiH jutros obilježavaju mokri kolovozi i slabija frekvencija vozila, dok se pojačan saobraćaj očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradovima.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba vozače pozivaju da brzinu prilagode uslovima na cesti, održavaju dovoljan razmak između vozila i koriste sigurnosni pojas.

Zbog izgradnje poddionice autoceste A-1 Nemila–Vranduk zatvorena je dionica Golubinja–Nemila, pa se saobraćaj odvija magistralnom cestom M-17. Na dionici autoceste Lašva–Kakanj, u dužini od šest kilometara, vozila se zbog sanacije kolovoza preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti Sarajevo zapad–Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljeno je kretanje vozilima do 3,5 tone, dok je saobraćaj za teža vozila i dalje obustavljen.

Radovi su u toku i na magistralnoj cesti Izačić–Bihać, gdje se vozila zbog rekonstrukcije mosta preko potoka Mrižnica naizmjenično propuštaju privremenom obilaznicom. Usporeno se saobraća i na Ribićkom mostu na cesti Konjic–Jablanica, kao i preko Romanije na dionici Podromanija–Sumbulovac.

Stanje na cestama u BiH, obustave u Gračanici i na području Jajca

Zbog održavanja autoslaloma danas će od 10 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Divičani–Kuprešani.

Zbog Međunarodne biciklističke utrke, od 12 do 14 sati bit će obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica–Bukva, od raskrsnice kod BKC-a Gračanica do raskrsnice na Bukvi.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Deleuša pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na Doljanima nema gužve na izlaznoj rampi iz BiH, ali je formirana duža kolona između dva granična prelaza, na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta, ali se zbog sezone godišnjih odmora i primjene novog evropskog sistema ulaska i izlaska EES očekuju promjenjive gužve i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.