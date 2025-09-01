Na današnji dan osnovan je Prvi korpus Armije Republike BiH, znate li koliko pripadnika je brojao?

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 1. septembra 1992. godine i bio je jedan od šest korpusa u sastavu Armije RBiH.

Njegova zona odgovornosti obuhvatala je područje Sarajeva, koje je bilo pod opsadom srpskih snaga punih 1.425 dana, a u određenom periodu sarađivale su i jedinice HVO-a iz Kiseljaka pod komandom ratnog zločinca Ivice Rajića.

Glavni zadatak Prvog korpusa bio je spriječiti upad agresorskih jedinica u glavni grad BiH. Formiran s 34.500 boraca 1992. godine, taj broj je do 1995. porastao na 40.500.

Prvi komandant Prvog korpusa bio je Mustafa Hajrulahović Talijan, a komandnu dužnost kasnije su obavljali i Vahid Karavelić te Nedžad Ajnadžić.

Bitno je naglasiti da su Korpus činili borci različite etničke pripadnosti, što dodatno svjedoči o njegovoj multietničkoj strukturi i viziji odbrane države svih građana.

Cilj i svrha Prvog korpusa, kao i cjelokupne Armije RBiH, bila je zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Njihova odbrambena borba prerasla je u oslobodilačku, koja je okončana potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma.

Tri brigade Prvog korpusa ponijele su počasni naziv “slavna”, a četiri brigada naziv “viteška”. Njegovi borci odlikovani su najvećim ratnim priznanjima – 472 pripadnika nosioci su “Zlatnog ljiljana”, od čega 238 posthumno, dok je 29 pripadnika nagrađeno najvišim državnim priznanjem Predsjedništva BiH, a 19 “Srebrenim štitom”.

Na časnom putu borbe za slobodu, živote je položilo 6.585 boraca Prvog korpusa.

Nacionalna struktura boraca Prvog korpusa u opkoljenom Sarajevu:

1992. Bošnjaci 92%, Srbi 2,6%, Hrvati 3,5%, Ostali 1,7%

1993. Bošnjaci 94%, Srbi 1,3%, Hrvati 4,3%, Ostali 0,4%

1994. Bošnjaci 94,6%, Srbi 0,7%, Hrvati 4,4%, Ostali 0,35%

1995. Bošnjaci 94,5%, Srbi 0,6%, Hrvati 4,7%, Ostali 0,6%

Prvi korpus Armije RBiH ostao je upamćen kao stub odbrane Sarajeva i simbol borbe za slobodu i pravdu.