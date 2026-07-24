Nakon više od tri decenije pronađeni i spojeni posmrtni ostaci cijele porodice Klapuh

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine jučer je na graničnom prijelazu Šćepan Polje od Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore preuzeo preliminarno identifikovane posmrtne ostatke Hasana Klapuha, trećeg člana porodice Klapuh koja je ekshumirana u Nikšiću.

Ovim činom, nakon više od tri decenije bolne potrage, kompletirani su i spojeni posmrtni ostaci cijele tragično stradale porodice Klapuh iz Foče. Institut će, u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, odmah inicirati postupak konačne identifikacije žrtve kako bi posmrtni ostaci bili predati članovima porodice radi dostojanstvenog ispraćaja i ukopa.