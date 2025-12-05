DNK potvrdio identitet: Pronađeni posmrtni ostaci Feride i Sene Klapuh

Posmrtni ostaci dva člana porodice Klapuh iz Foče, majke Feride i njene kćerke Sene, preeliminarno su identifikovani uz pomoć DNK metode, a nakon što su njihovi posmrtni ostaci ekshumirani u junu ove godine u Nikšiću, i to na osnovu operativnih informacija i zahtjeva za ekshumaciju koji je Crnoj Gori uputio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Hasan Klapuh, njegova supruga Ferida i kćerka Sena ubijeni su u julu 1992. godine u Plužinama, dok su bježali od ratnih strahota u Bosni i Hercegovini, a potom i bačeni sa mosta u ovom mjestu.

Operativnim radom Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, u čijoj se evidenciji nestalih nalazi i porodica Klapuh, došao je do informacija da bi njihova tijela mogla biti ukopana na neobilježenoj lokaciji u ulici Voja Deretića u Nikšiću.

Prilikom ekshumacije koja je izvršena u 4. juna ove godine u Nikšiću, ekshumirani su posmrtni ostaci tri žrtve, a nakon DNK analize koju je izvršila laboratorija Međunarodne komisije za nestale osobe u Hagu utvrđeno je da posmrtni ostaci dvije žrtve pripadaju Seni i Feridi Klapuh. Posmrtni ostaci Hasana Klapuha nisu pronađeni.

Posmrtni ostaci majke i kćerke Klapuh biće predati u nadležnost Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine koji će potom pristupiti i organizaciji konačne identifikacije u saradnji sa Tužilaštvom BiH, a kako bi se porodici predali njihovi posmrtni ostaci.

Potraga za Hasanom Klapuhom će biti nastavljena na lokalitetu Nikšića odnosno na mikrolokaciji starog muslimanskog groblja koje će ponovo biti pretraženo i na kojem će se proširiti zona ekshumacije, a u cilju pronalaženja posmrtnih ostataka i trećeg člana porodice Klapuh.