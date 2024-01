Narednih dana postepeno zahlađenje sa kišom i snijegom

U Bosni i Hercegovini se sutra tokom dana se očekuje postepeno zahlađenje sa sjevera koje će usloviti prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Prijepodne zahlađenje bi zahvatilo sjeverna područja, a u drugom dijelu dana bi se proširilo na veći dio zemlje. Na krajnjem jugu bi se zadržala kiša. Vjetar umjerene jačine.

U Bosni će vjetar prijepodne promijenuti smjer sa juga na sjever, a u Hercegovini vjetar mijenja smjer u večernjim satima. U Bosni temperatura zraka prije podne većinom između 6 i 12 stepeni, s tim što će u sjevernim područjima temperatura zraka početi da opada već prijepodne, a u drugom dijelu dana i u ostalim područjima. U Hercegovini bi se zadržalo toplo veći dio dana sa temperaturama od 8 do 16 stepeni.

U subotu, 20. januara, prijepodne snijega bi bilo u centralnim i istočnim područjima Bosne i većem dijelu Hercegovine. Na krajnjem jugu se očekuje susnježica ili kiša. U drugom dijelu dana širom zemlje smanjenje oblačnosti. Vjetar u većem dijelu Bosne slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1 stepen, na jugu od 2 do 5 stepeni, najviša dnevna uglavnom između -2 i 2, na jugu do 8 stepeni.

U nedjelju, 21. januara, pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u većem dijelu Bosne slab istočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -6, na krajnjem jugu do 2 stepena. Najviša dnevna uglavnom između -2 i 2, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).