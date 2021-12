Nelson: U BiH postoje evropske vrijednosti, ali nedostaju evropski standardi

Predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo danas je u Sarajevu ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Ericu Nelsonu uručio Orden naroda, građanki i građana BiH.

Kako je rečeno tokom ceremonije, Orden mu se dodjeljuje za posebne zasluge u osnaživanju prijateljstva i saradnje naših naroda, očuvanju mira u BiH, uspješne realizacije izbornog procesa u gradu Mostaru 2020. godine, te razvoj i poštivanje tolerancije i ljudskih prava.

Predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo izrazio je zadovoljstvo da imaju priliku, po prvi puta, da jednom američkom ambasarodu, diplomati, uruče Orden Evropskog pokreta u BiH.

Napomenuo je da im je u 15 godina rada Evropskog pokreta u BiH ovo jedan od najznačajinijih događaja.

– Nadam se da ćemo i sa nasljednikom ambasadora Nelsona nastaviti saradnju, jer u jednom polariziranom svijetu potrebno je imati što više prijatelja, partnera i onda će biti i nama u BiH mnogo bolje – kazao je Praštalo, istaknuvši dobru saradnju s ambasadorom Nelsonom i njegovom saradnicima.

Ambasador SAD-a u BiH Eric Nelson zahvalio je Evropskom pokretu u BiH na ukazanoj časti.

– Sjedinjene Američke Države, kao i Evropski pokret u BiH za cilj imaju jačanje veza između BiH i Evrope i donošenje reformi koje će joj otvoriti put ka pristupanju EU. Sve što činimo ovdje, činimo zarad tog cilja, jer znamo da je to ono što građani BiH za sebe žele – istaknuo je ambasador Nelson.

Dodao je da su evropske vrijednosti nešto što ovdje postoji. Međutim, ono što nedostaje još uvijek jesu evropski standardi. Ambasador Nelson je naveo da će reforme na tom putu omogućiti veću transparentnost i u svim procesima koje oni nastoje podržati ovdje.

– Međunarodna zajednica ne može za domaće vlasti i političare uraditi ono što oni moraju uraditi, a to jesu postepene reforme i ogranične reforme, kako u oblasti Ustava, tako i u oblasti izbornog zakonodavstva. Reforme na tom putu omogućit će, ne samo veću transparentnost i učešće u ovdašnjim političkim procesima onima za koje to do sada nije moguće. Ove reforme omogućit će učešće u političkom životu svima koji to do sada nisu mogli, a BiH će na taj način svoje propise uskladiti s evropskim, približavajući se tako na korak bliže pristupanju EU – kazao je ambasador Nelson.

Po njegovim riječima, ono što se desilo prošle godine u Mostaru treba da postane realnost i mogućnost što je prije moguće za cijelu BiH.

– Zajedništvo i veći stepen inkluzije u građanski, politički, ekonomski i obrazovni život činili su srž mog djelovanja tokom vremena provedenog ovdje. Čast mi je da je to na ovakav način prepoznato. Kako se moj mandat u BiH bliži kraju i kada se osvrnem na prethodne tri godine, naročito sam ponosan na korake koji su učinjeni ka evropskim integracijama u pogledu dostavljanja Programa reformi kojim se jača partnerstvo sa NATO savezom i održavanje izbora u Mostaru – istaknuo je ambasador Nelson.

Isto tako, dodao je on, velike napore su učinili kada je u pitanju saradnja i jačanje sektora bezbijednosti u BiH. Kaže da su mnogo uložili i učinili za Oružane snage u BiH, koje smatraju vodećom institucijom kada je u pitanju dobar primjer u procesu integracija.

– Mi smo za Oružane snage izdvojili 50 miliona dolara, kako opreme tako i različitih vidova obuke, kako bismo ih što više približili odgovarajućim standardima – naveo je američki ambasador.

Odao je priznanje i mnogobrojnim građanima BiH koji rade težak i važan posao na polju pomirenja, kao i ekonomskog, društvenog i političkog razvoja u zemlji.

Podsjetio je da je u Sarajevu organizovana i prva parada ponosa, koja je omogućila bolje prepoznavanje i priznavanje prava LGBTQI populacije.

– Ove godine smo obilježili 25 godina saradnje USAID-a sa BiH. Povodom toga smo svake sedmice imenovali nekoliko heroja BiH, ljudi koji su napravili još veći iskoraki ka naprijed. Isto tako, sarađivali smo sa više od 1.000 predstavnika populacije mladih, organizivali smo pokret mladih lidera kroz koji smo nastojali promovirati prosperitet i prave vrijednosti i odvratiti mlade ljude i sve one druge koji razmišljaju o napuštanju ove zemlje. To je ono na čemu sam ja radio prethodne tri godine i to je ono na šta su bile prvenstveno usmjerene aktivnosti moje vlade – naglasio je ambasador Nelson.

Kaže da su to ljudi sa kojima je sarađivao i koji su ga najviše inspirisali.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Nikola Lovrinović je kazao kako se nada da će Orden koji je danas dobio ambasador Eric Nelson, “na neki način pomoći i BiH da dobije kandidatski status“.

– Mislim da je nama najvažnije ovog trenutka da dobijemo kandidatski status. Ja na tome često insistiram. Mislim da se nama treba dodijeliti kandidatski status, da je to najznačajnija poruka da se demokratski procesi i reforme u BiH otvore – istaknuo je Lovrinović.

Kaže kako je mislio da će se to dogoditi ove godine.

– Međutim, kako tamo stoji jedna rečenica, važan je kredibilan napor koji se bio pojavio na obzorju prije neka tri mjeseca. Međutim, najnovija događanja su to zaustavila. Ali ovaj i slični događaji će možda pridonijeti tome da se doista dođe do kandidatskog statusa. Jedva čekam da se to dogodi da bismo mogli raditi onako kako se svi zalažemi i kako svi tvrdimo u BiH da nam je to jedini put, da nema alternative – istaknuo je Lovrinović.

Na kraju je čestitao ambasadoru Ericu Nelsonu na priznanju koje je dobio.

(RTV Slon/Fena)