Neymar se u suzama oprostio od Svjetskog prvenstva i reprezentacije

Slavni brazilski nogometaš Neymar potvrdio je da završava reprezentativnu karijeru nakon što je Brazil eliminisan sa Svjetskog prvenstva.

Karioke su u osmini finala poražene od Norveške rezultatom 2:1, a jedini pogodak za Brazil postigao je upravo Neymar. Iskusni napadač bio je siguran s bijele tačke u desetoj minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena.

Neymar se od reprezentacije oprašta kao najbolji strijelac Brazila svih vremena. U dresu nacionalnog tima postigao je 80 golova, tri više od legendarnog Pelea.

Osim toga, nalazi se i na drugom mjestu po broju nastupa za Brazil. Dres s državnim grbom obukao je 130 puta, dok rekord i dalje drži Cafu sa 142 nastupa.